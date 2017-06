Õismäe korteriühistud: ootame Haabersti ristmiku väljaehitamist pikisilmi

"Juba nädalaid kestnud hõberemmelga piiramine takistab ristmiku ehitamise ajakavast kinnipidamist. On ilmselge, et odava populaarsuse taotlemine erinevate poliitiliste jõudude poolt toob kaasa ehituse kallinemise. Kas puukaitsjad ikka annavad endale aru, et nende vastu esitatakse suure tõenäosusega hagi kahjude hüvitamiseks, mis on tingitud ehituse takistamisest. Või loodetakse, et maksumaksja maksab nende palagani kinni, aga seda korteriühistute ümarlaud ei usu," seisis MTÜ Haabersti Korteriühistute Ümarlaud juhatuse liikme Arvo Allevi poolt edastatud pöördumises.

"Ristmiku ehitamise asja on aetud juba kümme aastat. Selle ristmiku valmimist ei oota mitte ainult Väike-Õismäe elanikud. Veel rohkem on seda ristmikku vaja Kakumäe ja Tiskre piirkonna elanikele, rääkimata Lääne-Harju elanikest, kellest paljud sõidavad igal hommikul mööda Paldiski maanteed Tallinna tööle. Nüüd, kus projekt on koostatud, saanud ehitusloa ja aktiivne ehitustegevus on alanud, leiti üles hõberemmelgas ja rakendati odava populaarsuse võitmise huvidesse," jätkati avalduses.

Haabersti Korteriühistute Ümarlaua liikmed ja ühistute elanikud ootavad enda sõnul liiklussõlme valmimist ja oma transporditingimuste paranemist. "Korteriühistute ümarlaud on seisukohal, et ehituse tellija ja ehitaja peavad käituma resoluutsemalt. Seaduslikult väljastatud remmelga raieloa alusel puu mahavõtmise takistamine on ebaseaduslik tegevus ja see tuleb lõpetada."

Tallina halduskohus andis kolmapäeval Tallinnas Haabersti ristmiku ümberehitusele ette jääva ja langetamisele määratud hõberemmelga kaitsjatele aega esialgse õiguskaitse taotluses puuduste kõrvaldamiseks.

Halduskohus tegi määruse, millega jättis esialgse õiguskaitse taotluse käiguta, kuid andis esialgse õiguskaitse kohaldamise taotluses esinevate puuduste kõrvaldamiseks aega 15 päeva, ütles kohtu pressiesindaja Anneli Vilu ERR-ile.

Halduskohtule esitasid esmaspäeval esialgse õiguskaitse taotluse MTÜ Tartu Pargid ja Ühing Eesti Ting ning Rinaldo Vahtel, kes taotlesid peatada Paldiski maantee 161 ja 163 ees asuva remmelga raietööde planeerimine ja läbiviimine.

Puud on juba kolmandat nädalat kaitsmas loodusaktivistid, kes on asunud ehitusobjektile remmelga kaitseks elama.

Politsei ja kommunaalameti esindajad on andnud puu kaitsjatele korralduse lahkuda, kuid seni tulutult.