Toom ja Ivanova peavad eraldi valimisnimekirjas kandideerimist võimalikuks

Yana Toom ja Olga Ivanova peavad Keskerakonnast eraldi seisva nimekirjaga kohalikele valimistele minekut võimalikuks ning usuvad, et sellisel juhul võiksid nad moodustada Keskerakonnaga koalitsiooni. Keskerakonna aseesimees Jaanus Karilaid selliseks koalitsiooniks võimalust ei näe ning arvab, et lahkulööjad visatakse erakonnast välja.

Yana Toomi sõnul on ta oma kandideerimise kohta kohalikel valimistel otsuse teinud, kuid ei soovi seda veel avalikustada. Toom usub, et osade keskerakondlaste minek valimisele eraldi nimekirjaga on täiesti mõeldav, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Ma usun, see on võimalik küll, eile lugesime uudist, et Saaremaal täpselt see juhtus," märkis europarlamendi liige Toom.

"Teatud eeldus on olemas ja ootus. See on täitsa võimalik," lisas riigikogu keskfraktsiooni liige Olga Ivanova.

Toomi sõnul ei pruugi Keskerakonna vastu kandideerimine sugugi tähendada automaatset parteist väljaheitmist. "Viimasel kongressil see põhikiri muudeti, nii et praegu seda otsustab erakonna juhatus. See pole enam raudne reegel," ütles ta.

Keskerakonna nö pealiini esindajad mässuliste jätkamist parteis siiski tõenäoliseks ei pea.

"Ma pean seda vähetõenäoliseks. Oleme juba Edgar Savisaare ajal kinnistanud sellise poliitilise normi, et need kes lähevad erakonna kõrval loodavasse valimisliitu, arvatakse erakonnast välja," sõnas Keskerakonna aseesimees Jaanus Karilaid.

"Kui nimekiri tuleb, siis juhatus otsustab, mis nende inimestega saab, aga kui inimesel läheb maailmavaade lahku selle erakonnaga, kuhu ta kuulub, siis ilmselt inimesel on raske sinna erakonda kuuluda," sõnas omakorda Keskerakonna peasekretär Mihhail Korb.

Samuti ei pea Karilaid erinevalt Ivanovast võimalikuks, et kaks Keskerakonna taustaga nimekirja valimistejärgselt koalitsiooni võiksid moodustada. "See jutt, et teha koalitsiooni kellegagi, isegi kui see teoorias tuleb, siis kindlasti mitte Keskerakonna lõhkujatega. See on meie jaoks suhteliselt eos juba välistatud."

"Juhul, kui see teine nimekiri tekib, see ei ole muidugi välistatud," ütles omakorda jälle Olga Ivanova.

Jaanus Karilaiu sõnul on kogu teise nimekirja jutt Yana Toomi intriig, et endale parteis olulisemat positsiooni saavutada.

Juhatus Toomile ja Ivanovale erandlikku luba ei andnud

Õhtul koos olnud Keskerakonna juhatus ei andnud Toomile ja Ivanovale luba erandkorras teise nimekirjaga valimistele minekuks.

Keskerakonna esimehe Jüri Ratase sõnul andis Toom juhatuses siiski selgelt mõista, et kavatseb eraldi nimekirjaga välja minna. Ajakirjandusele Yana Toom selle kohta kindlat vastust veel ei andnud.

Küsimusele, kas ta ütles ka seda, et need, kes teevad oma nimekirja, heidetakse parteist välja, vastas Keskerakonna esimees järgnevalt: "Eks seda peab juhatus otsustama. Juhatus täna otsustas, et erakond teeb ühe nimekirja ja see on siis tulevikus osakondade, piirkondade ja keskerakonna juhatuse otsus. Aga selge on see, et ma andsin väga konkreetselt mõista, et meie tugevus on olnud aastaid Tallinnas üks tugev nimekiri, seda on Tallinna elanikud hinnanud ja see on minu soov, et see nii jätkuks."

"Meie nimekirja kohta niimoodi möödaminnes mingit infot kindlasti ei jagata. Kui see peaks tulema, siis see sündmus väärib ikka kuidagi teist õhkkonda," kommenteeris Yana Toom.