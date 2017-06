Illuka volikogu otsustas sundliitmise vaidlustada

Viiesajal ruutkilomeetril paiknev veidi rohkem kui tuhande elanikuga Illuka vald sundliideti valitsuse otsusega Alutaguse vallaga, mille moodustavad Alajõe, Iisaku, Mäetaguse ja Tudulinna vald, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Meil on piisavalt alust kohtu poole pöördumiseks. Me ei näe kuidagimoodi, et meil oleks haldusreformi seaduse kontekstis nii suurt erinevust näiteks Loksa linnaga, et me seda erandit ei vääriks," selgitas Illuka volikogu esimees Paul Kesküla.

Riigihalduse minister (KE) Jaak Aab ütles, et valitsus on kohtusse minekuks valmis.

"Siin ei ole midagi erakordset. Mõned asjad tuleb kohtus selgeks vaielda, sest omavalitsustel on ka põhiseaduse järgi mõningane autonoomia ja nüüd on küsimus, mis kaalub üles, kas haldusreformi vajalikkus või kohaliku omavalitsuse autonoomia," sõnas ta.

Tänu ressursimaksule on maavarade poolest rikas Illuka üks Eesti jõukamaid valdu.

"Selles, et me vähemalt järgmise perioodi saame üksinda paremini hakkama, oleme me päris kindlad. See, mis edasi saama hakkab, sõltub väga paljudest asjaoludest ja me tahaksime tingimusi, kuidas, kellega või millal vajaduse korral liituda, ise valida," rõhutas Illuka volikogu esimees Kesküla.

Juba varem otsustas kohtutee jalge alla võtta ka teine sundliidetav Virumaa omavalitsus - Lüganuse.