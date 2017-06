Teisipäev tuleb vihmane, kohati on ka äikest

Eeloleval ööl sajab kohati hoovihma. Puhub edela- ja läänetuul 5-11, rannikul puhanguti 14 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 8..14 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Teisipäeva hommikul on üksikuid vihmahooge. Puhub edela- ja läänetuul 5-10, rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Õhusooja on 12 kuni 14 kraadi.

Päeval tekib pilverünki ja mitmel pool sajab hoovihma. Enam on sajuhooge Lõuna- ja Ida-Eestis ning seal on kohati ka äikest. Puhub enamasti läänetuul 5-11, puhanguti 14, põhjarannikul 17 meetrit sekundis. Õhusooja on 14..19 kraadi.

Õhtul pilved hõrenevad. Väike vihmavõimalus on veel Lõuna-Eestis. Puhub edela- ja läänetuul 5-10, puhanguti 15, põhjarannikul 18 meetrit sekundis. Õhusooja on 11 kuni 15 kraadi.