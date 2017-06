USA esindajatekoja komitee esimees taotleb rekordilist kaitse-eelarvet

Texase osariigi esindaja ütles, et kaitse-eelarve järsk suurendamine on vajalik nendest puudustest üle saamiseks, mis on kukutanud relvajõudude lahingvalmiduse tasemele, mida kaitseminister Jim Mattis on nimetanud šokeerivaks.

"Täna on meil liiga palju lennukeid, mis ei saa lennata, liiga palju laevu, mis ei saa merd sõita, liiga palju sõdureid, keda ei saa lähetada, seda kõike ajal, mil kogunemas on liiga palju ohte," ütles Thornberry.

Kaitse-eelarve kava on 28,5 miljardi dollari võrra suurem 603 miljardist, mida president Donald Trump taotles Pentagoni peamisteks operatsioonideks. Sellele lisandub veel 65 miljardit kulutusteks erinevatel sõjalistel missioonidel.

Thornberry sõnul hõlmab tema plaan ka selliseid võtmetähtsusega valdkondi nagu õhujõud, maaväed ja raketikaitse, mida Trump olevat eiranud oma eelarveettepanekus, mille ta esitas kongressile eelmisel kuul.

Esindajatekoja relvateenistuste komitee asub Thornberry kava arutama kolmapäeval.

Plaan näeb ette täiendavalt 2,5 miljardi dollari eraldamist raketikaitseprogrammidele lisaks ligi 10 miljardile, mida taotleb Trump.

Thornberry ütles eelmisel nädalal, et oli šokeeritud Trumpi taotluse väiksest mahust ajal, mil USA seisab silmitsi Põhja-Korea või Iraani potentsiaalse raketirünnaku ohuga.

Relvateenistuste komitee esimees soovib osta 87 F-35 sõjalennukit, mida on 17 võrra rohkem kui Trump taotles. Samuti neli V-22 ja kaheksa F/A-18 lennukit. Samuti soovib Thornberry täiendavalt laevu mereväele ning suuremal arvul moderniseeritud Abrams tanke ja Bradley lahingmasinaid maavägedele.

Thornberry oli teiste vabariiklastega eriarvamusel selle üle, kui palju raha peaks Pentagon saama 1. oktoobril algaval uuel rahandusaastal. Ta ütles eelmisel nädalal ajakirjanikele, et soovib 2018. aasta kaitse-eelarveks 705 miljardit dollarit. Kuid ta vähendas pärast arutelusid esindajatekoja eelarvekomisjoni liikmetega seda taotlust 8,5 miljardi võrra.