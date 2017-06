Politseil kulus teisipäeva varahommikust alates ligi kuus tundi, et Tallinnas Haabersti ristmiku ümberehitusele ette jäänud remmelga juurest valvet pidanud aktivistid eemale ajada, et saaks puu maha võtta.

Sündmused paju juures algasid varahommikul pärast kella kuut. Politsei ajas puukaitsjate laagri laiali, kuid kahel aktivistil õnnestus puu otsa ronida. Kella 11 ajal tuli üks neist ise alla. Teise puu oksal istunud mehe said võimuesindajad tõstuki korvi kella 11.25 ajal.

Päästjad paigaldasid puu alla õhkpadja, juhuks kui aktivist peaks puu otsast kogemata alla kukkuma. Puu oli piiratud kahekordse taraga, perimeetrit valvasid politseinikud ja turvatöötajad.

Pärast aktivistide eemaleajamist alustasid töölised puu langetamist okste mahalõikamisest. Puu langes lõplikult kella 14.35 paiku.

Politsei üllatas, aga jäi siiski hiljaks

Üks kohapeal telkinud aktivist rääkis ERR-i raadiouudistele, et politsei ilmus nende jaoks ootamatult. Tal oli küll telefon valmis, et mõttekaaslasi sündmuspaigale kutsuda, kuid ei jõudnud seda kaasa haarata. "Kurb, et meie riigis asju nii lahendatakse," lausus ta.

Tara taga sündmusi jälgivad aktivistid võtsid üles ka lauluviisi. "Olen taevane vägi siin maises kehas, olen raudse kindluse torn. Lasen koormal kukkuda õlgadelt maha, lasen mõistuse muredest priiks," laulsid nad.

Veidi enne kella 10 tormas sündmuskohale riigikogu keskkonnakomisjoni esimees ja sotsiaaldemokraatide linnapeakandidaat Rainer Vakra, kes teatas, et toimuv jääb linnajuhtide südametunnistusele.

"Meie soov on, et kõik raieload linnas vaadatakse üle. Iga puu kaotus on kurb. Tallinna linnavõim vajab vahetamist," lisas ta.

Roheliste erakonna esimees Züleyxa Izmailova ütles, et Eestis toimuvad üleüldiselt protsessid - lisaks remmelgale Rail Baltic, metsaseadus - mis näitavad, et midagi on väga valesti. "Üha rohkem Eesti elanikke tõuseb selle vastu. See on alles algus," prognoosis Izmailova.

Politsei: kaasasime olukorra lahendamisele läbirääkijad, et mitte jõudu kasutada

Lääne-Harju politseijaoskonna juht Veiko Randlaine ütles ERR-ile, et korrakaitsjad selgitasid remmelgat kaitsvatele inimestele korduvalt, et nad viibivad ehitusala keelutsoonis.

"Neile selgitati, kuidas plaanitakse jätkata ehitustöödega ning miks selleks tuleb ala vabastada. Samal ajal kannatab tööde tellija iga päev rahaliste kahjude all," märkis ta.

Randlaine lisas, et omavoliliselt keelualasse tungimine, linnaruumis telkimine, lõkke tegemine ja ehitusalal viibimine on avaliku korra rikkumised ning korrakaitseseadusest lähtuvalt on politseil kohustus sekkuda.

"Sõnad on politseinike peamised töövahendid. Olukorda on püütud lahendada huvigruppide ja töö tellijate ning töövõtjate omavaheliste kokkulepete teel. 16. juunil tegime puukaitsjatele ettekirjutuse ala vabastada ning ka ettekirjutuse järgselt andsime neile päevi lahkumiseks," kinnitas ta.

Randlaine sõnul kutsus politsei kokku ehitaja, linnaamentikud ning keskkonnaameti ja ministeeriumi esindajad, et koos veelkord läbi rääkida võimalused olukorra lahendamiseks jõudu kasutamata.