Lahti lastud koolijuht kaebas haridusministeeriumi kohtusse

Haridus- ja teadusministeerium (HTM) vabastas mullu ametist Arvo Pattaku, kes oli 11 aastat juhtinud nägemispuudega lastele mõeldud Tartu Emajõe kooli, kirjutab Õhtuleht.

Ministeeriumi hinnangul ületas Pattak viimastel aastatel volitusi, kui võttis kooli vastu lapsi, kellel tegelikult polegi nägemispuuet.

Ministeeriumi hinnangul ei vasta kooli 56 õpilasest ette nähtud sihtrühmale 24.

"Vastab tõele, et olen kohtuvaidluses HTM-ga, selleks andis mulle aluse fakt, kuidas minuga käituti ja mis tingimustel (ühepoolselt) tööleping lõpetati," ütles Pattak.

"Leian, et tegemist on otsitud põhjusega, kus põhjuseks toodi nägemispuudeliste õpilaste vastuvõtukorra vastuolu. HTM poolt kohtusse esitatud dokumentides väidetakse, et olen varjanud oma tegevust direktorina – õpilaste vastuvõtmist. Tegelikkuses on nad olnud kõiges teadlikud," kinnitas ta.