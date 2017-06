Reformierakond hoiatas: valimisliitudes kandideerijaid peavad lahkuma

Reformierakonna peasekretär Tõnis Kõiv saatis erakonna Läänemaa piirkonna liikmetele kirja hoiatusega, et kohalikel valimistel valimisliitudes kandideerijad visatakse välja. See tähendab, et erakonnast visatakse välja Haapsalu linnapea Urmas Sukles, kes teatas kevadel kandideerimisest oma valimisliiduga, kirjutab Lääne Elu.

Tõnis Kõivu kiri oli vastus Reformierakonna Läänemaa arendusjuhi Jaanus Ratase küsimusele, kuidas minna edasi, kui mitmed oravad on teatanud kandideerimisest valimisliitudes, kirjutab ajaleht.

Kõiv vastas järgmist: „Kui Reformierakond läheb Lääne-Nigula vallas või Haapsalu linnas oma nimekirjaga välja, siis ei saa ükski erakonnakaaslane mujal kandideerida. Kui kandideerib, astub ise välja või viskame välja. Väljaheitmise otsustab põhikiija järgi erakonna juhatus piirkonnaorganisatsiooni või aukohtu ettepanekul. Juhatuse taha ei ole ükski väljaviskamine jäänud.”

Ratas edastas Kõivu kirja piirkonna liikmetele.

„Kui Umias Sukles oma seisukohta ei muuda, on see tõenäosus väga suur. Seda peab piirkonna juhatus otsustama,” ütles Ratas vastuseks küsimusele, kas Haapsalu linnapea visatakse Reformierakonnast välja. „Eks olnud see sõnum mõeldud kogu Läänemaale ja ka kogu Eestile. Natuke mõtlemisainet.”

Sukles tunnistas, et ei arvestanud valimisliitu tegema hakates sellise stsenaariumiga.

Põhikirja järgi on kaks võimalust: kohalik piirkond teeb väljaviskamiseks ettepaneku erakonna juhatusele või teeb seda erakonna aukohus. Sukles on ise Haapsalu piirkonna juhatuse liige. „Ma loodan, et piirkonna juhatus seda sammu ei astu,” ütles Sukles.