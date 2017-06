Päevalehed: Tsahkna ja Mihkelsoni lahkumine õõnestab koalitsiooni

Eesti suuremate päevalehtede hinnangul paneb IRL-i poliitikute Margus Tsahkna ja Marko Mihkelsoni parteist lahkumine koalitsiooni raskesse seisu ning ei muuda sugugi paremaks IRL-i kuvandit olukorras, kus partei toetus on läbi aegade madalaim.

Eesti Päevaleht kirjutab teisipäeval oma juhtkirjas, et jalgadega hääletada otsustanud IRL-i eelmise esimehe Margus Tsahkna ja riigikogu väliskomisjoni juhi Marko Mihkelsoni sõnum on lihtne – IRL on valinud uue juhi Helir-Valdor Seederi juhtimisel suletuse ja tagurluse tee ja nemad ei soovi selles osaleda.

"Tõsi, nii kogenud poliitikud ei astu selliseid samme ainult siirast südamest ja tõenäoliselt on nende käigu taga ka motiive ja kalkulatsioone, mis selguvad alles kuude või aasta(te) pärast. Kuid julgus säärane samm astuda väärib tunnustust, sest ühiskondlikule tagurlusele, populismile ja poliittehnoloogiale ei tohi hääletult alistuda," leiab leht.

Lehe arvates üritasid Tsahkna ja Mihkelson IRL-i tüürida avatud rahvusluse ja mõistliku konservatiivsuse poolde, kuid IRL valis ühes Seederiga ilmavaateliselt teise tee, mida iseloomustavad ilmekalt märksõnad "lahja EKRE".

"Teisisõnu on see kurikonservatism segatuna respublikaanliku pesupulbritehnikaga, kui meenutada kasvõi hiljutisi plakateid ja reklaame ajalehtede esikülgedel. Ka see võib aidata erakonna seisu grammikese parandada, kuid kui IRL ei muutu EKRE-st äärmuslikumaks, jääb ta tahes-tahtmata paremteljel sabassörkijaks," leiab leht.

Postimees kirjutab, et kuigi kahe nimeka poliitiku kaotus pole muidugi 9000 liikmega erakonna lõpp, on sündmus siiski märgiline.

"Rahvuslik-konservatiivne valija, kes on üht erakonda eelistanud Isamaa ja ERSP aegadest peale, tunneb end veelgi õõnsamalt. Paremtiival pole sel osal elektoraadist eelistatavat valikut – IRL-i kahanenud populaarsus näitab seda kujukalt. Seda ei paku üksikutele teemadele rõhuv populistlik EKRE, hägusa maailmavaatega Vabaerakond ega endiselt võimult kukkumisest uimane Reformierakond," leiab leht.

Leht nendib, et IRL-i riigikogu fraktsioon on kahe hääle võrra väiksem, koalitsioon kahe hääle võrra nõrgem ning kuigi 54 häält on enamusvalitsuseks piisav, kuid kohalike valimiste eel pealinnas üha ägenev võimuvõitlus Keskerakonnas kummitab kahtlemata ka Toompead.

Õhtuleht kirjutab oma juhtkirjas, et kuigi mehed ise lahkuvad IRL-ist isamaaliste sõnade saatel, siis on selle sammu taustal näha pettumust SSSR-iks kutsutavas IRL-i tuumikus (Seeder, Sibul, (Siim) Kiisler ja Reinsalu), kellega lahkujatel puuduvad ühised väärtused ja soov koos võidelda, et erakond kunagise hiilguseni tagasi tüürida.

"Tsahkna ja Mihkelsoni käik paneb aga nii IRL-i kui ka võimuliidu keerulisse seisu, sest riigikogus kahaneb koalitsiooni kohtade arv 56-lt 54-le," kirjutab leht ning lisab, et vähemalt on IRL-i osas pilt nüüd oluliselt selgem, sest enam ei teeseldagi erinevalt Keskerakonnast ühtsust, mida tegelikult pole juba tükk aega olnud.

"Kui nüüd nende kahe eeskujul lisandub IRL-i veelgi riigikokku kuuluvaid lahkujaid, muutub valitsuse püsimine küsitavaks isegi ilma Keskerakonna ettearvamatu käitumisega saadikuteta," leiab leht.