Keskmine laulu- ja tantsupeoline on 9-aastane Laura või Rasmus

Nii laulu- kui tantsupeo ettevalmistused on kestnud 2,5 aastat.

Tantsupeoproovid algasid Tallinna staadionitel teisipäeval, proovid kestavad neljapäeva õhtuni välja. Tantsupeolised annavad kolm samasisulist etendust reede õhtust laupäeva õhtuni.

Kõik tantsupeo kontserdid on nüüdseks välja müüdud, ent laulupeole mahub inimesi veel. Korraga mahub lauluväljakule 60 000 pealtvaatajat.

"Viimast korda võtab rongkäigust osa sadu kohalike omavalitsuste poliitikuid, neid edaspidi enam rongkäigus ei näe."

Laulupeoproovid algavad reedel, laulupidu toimub pühapäeva lõunal, kuhu marsitakse rongkäigul koos tantsupeoliste ja muusikutega.

Tallinna kesklinn on liikluseks pühapäeval kell 8-15 rongkäigu tõttu suletud, kuid peole tulijad võiksid autod suure rahvamassi tõttu pigem koju jätta.

Peakorraldaja Aet Maatee ütles, et varasemate kogemuste põhjal on kõige rahulikum päev neljapäev, sest selleks ajaks on tantsijad rütmi sisse elanud ning lauljate proovid pole veel alanud.

Nädalavahetuseks lubab küll palju vihma, ent vihmavarjuga külastajaid sisse ei lasta. Korraldajad soovitavad kaasa võtta vihmakeebid.

Pisut statistikat

Laulu- ja tantsupeo keskmine piduline on 9-aastane Laura või Rasmus. Peoliste keskmine vanus on muidu 14,3, ent kuna 7-8-aastaseid on kõige rohkem, siis teeb see keskmise peolise 9-aastaseks.

Ühe peolise härra käevangus on keskmiselt kaks naist, st kolmandik osalejatest on poisid-mehed ja kaks kolmandikku tüdrukud-naised.

Suurima kollektiivide arvuga - üheksa - on esindatud Paide gümnaasium, seevastu suurima peoliste arvuga - 313 - on esindatud Miina Härma gümnaasium.

Tallinna koolidest leiti 19 000 vaba ruutmeetrit magamispinda, kuhu 19 000 maakondadest tulnud last-noort ära majutada.

Peoliste toitlustuse eest vastutav naiskodukaitse keedab kokku 135 000 portsu suppi, mis peolistele välisööklates laiali jagatakse. Süüa valmistab 120 vabatahtlikku.