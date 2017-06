Tarbijakaitseamet alustas Brittoni turvatoolide suhtes menetlust

Maanteeamet ja tarbijakaitseamet said 5. juunil Brittoni turvatoolide kohta kaebuse kahe etteheitega. Neist üks puudutas vigast kasutusjuhendit ja teine vastavust turvanõuetele. Toolide tootja Speli Baltic OÜ on kindel, et toolid vastavad kõigile nõuetele.

Esimesele etteheitele reageeris Speli Baltic OÜ maanteeameti kinnitusel kiiresti ning kodulehel sai vigane kasutusjuhend ära parandatud.

"Kasutusjuhendid olid vigased, see oli osa kaebusest. Need on nüüdseks korda tehtud – iseenesest väga positiivne, et nad nii kiiresti reageerisid," tunnustas maanteeameti tehnoosakonna juhataja Jürgo Vahtra ettevõtet.

"Teine pool kaebusest puudutas toolide turvalisust – kaebajal oli kahtlus nende turvatoolide turvalisuse osas. Meil endal on veel see uurimine pooleli. Me ei oska hetkel seisukohta võtta, kuhu poole see tõde kaldub. See võib olla nii ja naa – me ei oska veel öelda, kas Brittonil on asjad korras või võib seal midagi olla," tunnistas Vahtra.

Selle kaebuse osas algatas tarbijakaitseamet menetluse 16. juunil. Kaebuse ametlik menetleja on tarbijakaitseamet, maanteeamet on menetlusse kaasatud eksperdina, seega teevad nad seda koostöös.

Speli Baltic on saatnud tarbijakaitseametile väljastatud sertifikaatide nimekirja, selle on maanteeamet läbi vaadanud. Vahtra kinnitusel olid ettevõtte esitatud turvasertifikaadid iseenesest korras, ent ettevõttel palutakse esitada nüüd baasmaterjal, mille alusel turvasertifikaadid väljastati.

"Uurime dokumente, püüame aru saada, kas kõik on korras. Menetlus käib. Esitame taotluse Speli Balticule lisamaterjali esitamiseks," tutvustas Vahtra menetluse käiku.

Advokaadibüroo: kaebaja nimi tuleb avalikustada

Brittoni turvatoolide esindaja Speli Baltic on võidelnud Facebooki alamlehtedel inimesega, kes nende toodete turvalisuse kahtluse alla seadis, kirjutades kriitilisi ja emotsionaalseid kommentaare nende toodete kohta.

ERR.ee kirjutas advokaadibüroo vahendusel Kaisa Kullamaale esitatud 50 000-eurosest nõudest mõned nädalad tagasi. Et sellest nõudest pääseda, lükkas Kullamaa Faecebooki lehtedel oma väited advokaadibüroo ette antud sõnastuses ümber ning vabandas.

Nüüd nõuab ettevõtet esindav advokaadibüroo Triniti, et ERR avalikustaks, kes on tarbijakaitseametile ja maanteeametile esitatud kaebuse taga, väites, et tegemist on Kaisa Kullamaa endaga.

Ei tarbijakaitseamet ega maanteeamet väljasta kaebuse esitaja nime ega soostu vastama, kas tegemist on Kullamaaga, sest see oleks seadusevastane. Seetõttu on imekspandav, et seadusi hästi tundev advokaadibüroo sellest faktist numbrit ei tee.

"Me ei kommenteeri seda. Meie jaoks see on tarbija ja me tarbija nime ei avalikusta," teatas tarbijakaitseameti tarbijapoliitika ja avalike suhete osakonna juhataja Hanna Turetski.

"Meie kaebajat ei avalda. Kes on esitaja, seda me ei peagi avaldama," sekundeeris talle Vahtra maanteeametist.

Menetlust alustati kaks päeva pärast ERR.ee-s ilmunud artiklit.

Kullamaa: jurist vaatas süüdistuse läbi

Ka Kaisa Kullamaa ise ei kommenteeri, kas kaebuse taga on tema.

50 000-eurose nõudega silmitsi seisev Kullamaa käis 21. juunil juristi jutul, kelle hinnangul Speli Balticu 50 000-eurone nõue on õigustühine.

"Tema seisukoht oli muidugi see, et neil ei ole mitte mingisugust alust seda summat nõuda. Nende seisukoht tugines sellele, et ma olen põhjustanud neile otsest kahju vara hävitamise või rikkumise teel, aga ma ei ole mingit nende vara hävitanud," põhjendab Kullamaa.

Ka 1500-eurone advokaadikulude nõue võinuks Kullamaa hinnangul olemata jääda, kui ettevõte, kelle Facebooki alamlehel ta nende tooteid kommenteeris, oleks temaga otse suhelnud. Ta on endiselt seda meelt, et seda summat ta ei tasu. Advokaadibüroo on andnud talle tasumiseks aega 3. juulini.