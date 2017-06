ELMO renditeenuse ja autopargi hinnaks kujunes enampakkumisel 277 000 eurot

Majandusministeeriumi avaliku enampakkumise ELMO Rendi ehk elektromobiilsuse programmis loodud elektriautode renditeenuse koos selle juurde kuuluva masinapargi ehk 31 elektriautoga (22 Nissan Leaf’i ja üheksa Mitsubishi i-Miev’i) ja 15 rendiautode tavalaadijaga võitsid Pärisvara OÜ, Aitkal OÜ ja Bootspillow OÜ esitatud ühispakkumus maksumusega 277 000 eurot.

Pakkumise alghind oli 120 000 eurot. ELMO Rendi uus omanik peab tagama renditeenuse pakkumise jätkamise vähemalt kolme aasta jooksul, ütles ministeeriumi pressiesindaja Mihkel Loide ERR-ile.

Eesti elektromobiilsuse programm ELMO on Eesti valitsuse ja Mitsubishi Corporationi koostöös käivitatud programm energiatõhusate ja keskkonnasäästlike elektriautode ja laetavate hübriidide kasutusele võtmise toetamiseks.

2013. aastal käivitunud ELMO Rendi eesmärk oli tutvustada ja populariseerida elektriautode kasutamist ning anda igale huvilisele võimalus proovida omal käel elektriautoga sõitmist.

Tänaseks on erinevaid elektrisõidukite rente turul mitmeid ning riigil on võimalik anda väljatöötatud teenus vabaturule. Samuti on rajatud sõidukite laadimiseks vajalik kiirlaadimisvõrgustik ning Eestisse on programmiga soetatud 1200 elektriautot.

ELMO programmi kiirlaadimistaristu hankeleping lõppeb selle aasta lõpus ning ministeerium plaanib ka sellele lähiajal uue omaniku leida.