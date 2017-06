Euroopa Komisjon trahvib Google'it 2,4 miljardi euroga

Google peab domineeriva positsiooni kuritarvitamise lõpetama 90 päeva jooksul, vastasel juhul ootab ettevõtet 2,4 miljardile eurole lisaks veel trahv viie protsendi ulatuses emafirma aastasest käibest, teatas komisjon.

Komisjoni uurimisest selgus, et otsingutulemustes isegi kõige kõrgemal kohal olnud konkureerivad teenused on Google'i algoritmide tõttu otsingutulemustes kuvatud alles neljandal lehel. Samas näitasid tõendid ka seda, et esimesel lehel kuvatud tulemused saavad 95 protsenti klõpsudest, samas kui teise lehe esimene tulemus saab vaid ühe protsendi.

Uurimine näitas ka, et esimese otsingutulemuse kolmandale kohale liigutamine langetas klõpsude arvu 50 protsendi võrra. Selle tulemusena leiti, et Google andis enda teenuse kõrgemale paigutamisega endale tugeva eelise konkurentide ees.

"Google on tulnud välja mitmete innovatiivsete toodete ja teenustega, mis on muutnud meie elu. See on hea. Aga Google'i võrdleva poodlemise strateegia ei koosnenud vaid klientide ligimeelitamisest toodete konkurentide omadest paremaks tegemisega. Selle asemel kuritarvitas Google oma turudominantsi otsingumootorina, edenedades omeenda võrdlevaid ostuteenuseid otsingutulemustes ja lükates tahapoole konkurentide omi," ütles komisjoni konkurentsipoliitika eest vastutav Margrethe Vestager.

Lisaks sellele on võimalik esitada igal isikul või ettevõttel, mida Google'i tegevus negatiivselt mõjutas tsiviilhagi Google'i vastu liikmesriikide kohtutes ja nõuda kahjutasu.