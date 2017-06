Regional Jet on SAS-i liinide teenindamiseks liisinud kaks lennukit

Eesti riikliku lennufirma Nordica ja Poola lennufirma LOT ühisfirma Regional Jet OÜ on sõlminud rendilepingu kahe ATR tüüpi lennuki osas, et teenindada augustist kuueaastase lepingu alusel SAS-i liine Kopenhaagenist; lisaks on sõlmitud kolme lennuki osas eellepingud.

"Regional Jet OÜ on kahe ATR tüüpi lennuki osas lepingud sõlminud ja need on ka juba Tallinna jõudnud. Mõlemad masinad on registreeritud Regional Jet lennuettevõtja sertifikaadile. Lennukid on liisitud Elix Aviation Capital ja Castlelake nimelistelt liisingfrimadelt," ütles Nordica äriklientide müügijuht Toomas Uibo BNS-ile.

"Ülejäänud kolme lennuki osas oleme sõlminud tänaseks eellepingud, kuid partnerite suhtes saame kommentaare jagada peale põhilepingute allkirjastamist ning tehingute toimumist," märkis ta.

"Kui neli turbopropellerlennukit hakkavad teenindama SAS-i lähiliine algusega Kopenhaagenist, siis viies ATR72 hakkab teenindama Nordica enda liine peamiselt Stockholmi ja Peterburi suundadel. Tegemist on väga ökonoomse, uue ning mugava lennukiga, mis sobib ideaalselt opereerimiseks lühematel liinidel. Terava konkurentsi tingimustes on see majanduslikus mõttes sobilik täiendus Nordica lennukiparki. Teenusleping SAS-iga andis meile hea võimaluse selline lennukitüüp kasutusele võtta," lisas Uibo.

SAS-i liine teenindavate lennukite meeskonnad hakkavad baseeruma Kopenhaagenis ja vähemalt esialgu hakkavad tööle taanlased. SAS-i lepingu pikkus on kuus aastat, aga kolme aasta järel on mõlemal poolel õigus hind ja tingimused üle vaadata.

Möödunud aasta detsembris teatas SAS, et lõpetab koostöö lennufirmaga Jet Time, mis opereerib SAS-i jaoks kaheksat ATR72-600. SAS otsis wet-lease (lennukid koos meeskonnaga) pakkujat, mis osaliselt asendaks senini Jet Time teenindatud regionaalseid liine lennukitega ATR72, teatas SAS.

SAS pidas läbirääkimisi mitmete lennufirmadega ja valis viimaks mitmete parameetrite põhjal Regional Jet OÜ. Muuhulgas andsid SAS-i kvaliteedi ja vastavuse auditid väga häid tulemusi. "Regional Jet OÜ on pädev ja usaldusväärne partner ja sellel on kanda oluline panus meie wet-lease strateegiasse," ütles SAS-i asepresident Mikael Wångdahl toona.

Regional Jet OÜ asutati 2015. aastal riikliku lennufirma Estonian Air võimaliku pankroti järgse lennundusühenduse tagamiseks. Pärast Estonian Airi pankrotti hakkas Regional Jet uuele riiklikule lennufirmale pakkuma lennukiopereerimise teenuseid.

Möödunud aastal otsustas Nordic Aviation Group ehk Nordica senise partneri Adria vahetada Poola LOT-i vastu. Tehingu käigus omandas Poola LOT ehk Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. 49 protsenti Regional Jet OÜ-st, nii et 51 protsenti jäi Nordicale. Nordic Jet opereerib LOT-i jaoks kolme lennukit ja Nordica jaoks viit lennukit.