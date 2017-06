Saksa sotsiaaldemokraadid panevad geiabielud parlamendis hääletusele

Saksamaal on alates 2001. aastast lubatud samasooliste paaride tsiviilpartnerlus. Teised Euroopa riigid on vahepeal jõudnud geiabielude legaliseerimiseni, kuid Saksamaad on takistanud Merkeli konservaiivide vastuseis.

Esmaspäeval ütles Merkel aga, et parlament võiks tulevikus selles küsimuses südametunnistusest lähtuvalt hääletada. See tähendab, et partei annab oma liikmetele valikuvabaduse.

Merkel tõstatase teema enne 24. septembri parlamendivalimisi, kus kõik tema potentsiaalsed koalitsioonipartnerid, seal hulgas peamine võistleja - sotsiaaldemokraatide kantslerikandidaat Martin Schulz - kutsuvad samasooliste abielu legaliseerima.

Geiabielude legaliseerimise ettepaneku on teinud liidunõukogu (Bundesrat) ning opositsioonilised rohelised ja Vasakpartei. Eelnõu on aga jäänud liidupäeva (Bundestag) õiguskomisjoni kinni, sest Merkeli konservatiivide ja sotsiaaldemokraatide suur koalitsioon ei olnud seni küsimuses ühel meelel.

Nüüd haarasid sotsiaaldemokraadid kinni Merkeli avaldusest ja kavatsevad selle viimaseks istungjärguks valmistuvas parlamendis hääletusele panna. Suure tõenäosusega saaks see enamuse toetuse.

"Angela Merkel astus eile sammu ja me võtame teda sõnast," ütles Schulz ajakirjanikele ja avaldas lootust, et asjaga jõutakse ühele poole veel sel nädalal.

Konservatiivide parlamendiliige Michael Grosse-Brömer manitses aga mitte kiirustama.

Merkel on 12 võimuaastaga nihutanud oma erakonda tasapisi üha enam poliitilisse tsentrisse, eemale ortudokssest konservatismist. Ta on kannustanud Saksamaad tuumaenergiast loobuma ning lõpetanud kohustusliku väeteenistuse.

Mitmed konservatiivid tervitasid Merkeli avaldust samasooliste abielu kohta, kuid mõned ei kiitnud seda heaks.

"Saksamaal on teisigi probleeme," ütles Baieri Kristlik-Sotsiaalse Liidu liige Peter Ramsauer. "(Partei) juhatus peaks konservatiivide viimaste väärtuste hävitamisega ette vaatama."