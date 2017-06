Ukraina ametiasutusi tabas küberrünnakute laine

Ukraina ametiasutusi tabas teisipäeval küberrünnakute laine, sihtmärgiks olid nii pangad, riiklik energiaettevõte, Kiievi lennujaam, metroo kui ka valitsuse arvutivõrk. Teateid küberrünnakutest on tulnud ka teistest riikidest ning Šveitsi valitsuse infotehnoloogiaagentuuri hinnangul on tegemist Petya Ransomware troojalasega.

Kiievi peamist lennujaama tabas küberrünnak ning mõned lennud võivad seetõttu hiljaks jääda, vahendas Reuters.

Asepeaminister Pavlo Rozenko ütles, et rünnati ka valitsuse arvutivõrku. Ta postitas sotsiaalmeediasse foto veateadet näitavast arvutiekraanist.

"Seda pilti näitavad kõik valitsuse arvutid," sõnas ta.

Ukraina peaminister Volodõmõr Groisman nimetas rünnakut pretsedendituks, kuid märkis, et tähtsaid IT-süsteeme see ei puudutanud.

Ukraina julgeolekunõukogu sekretäri Oleksandr Turtšõnovi sõnul on märke sellest, et küberrünnakutega on seotud Venemaa.

Lisaks Ukrainale on teateid küberrünnakutest tulnud veel teistestki riikidest. Hollandis teatas küberrünnakust mereveoettevõte A.P. Møller-Maersk, Suurbritannias kahjustas rünnak maailma suurima reklaamifirma WPP mitme agentuuri arvutisüsteeme, Venemaal kinnitas aga rünnaku toimumist naftahiid Rosneft.

Šveitsi valitsuse infotehnoloogiaagentuuri hinnangul on tegemist Petya Ransomware troojalasega, mis juba eelmisel aastal maailmas arvutisüsteeme ründas.

Agentuuri teatel on viirus mõjutanud arvutisüsteeme kogu Euroopas, kõige enam probleeme aga põhjustanud Ukrainas, Venemaal, Inglismaal ja Indias.

Kiievis hukkus Ukraina sõjaväeluure polkovnik

Kiievis plahvatas teisipäeva hommikul Ukraina sõjaväeluure polkovniku Maksim Šapovali auto, milles olnud Šapoval hukkus, vahendas Unian.

Ta juhtis kaitseministeeriumi luure peavalitsuse eriüksust, mis uuris Venemaa osalemist relvastatud agressioonis Ukrainas.

Allikate sõnul suutis Ukraina just tänu Šapovalile Haagi kohtus kaitsta oma positsiooni Venemaa osaluse kohta relvastatud agressioonis. Allikas ütles, et Šapoval osales otseselt mitte üksnes planeerimises, vaid ka luurereididel okupeeritud aladel.

Võimud käsitlevad autoplahvatust terroriaktina.