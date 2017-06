Reformierakond kavatseb valimisliitude ridades kandideerivad erakonnaliikmed välja visata

Reformierakonna peasekretär Tõnis Kõiv saatis erakonna Läänemaa piirkonnale kirja hoiatusega, et need, kes otsustavad kohalikel valimistel kandideerida valimisliidus, peavad välja astuma või nad visatakse erakonnast välja, kirjutas tänane Lääne Elu. Väljavisatavate seas on tõenäoliselt ka Haapsalu linnapea Urmas Sukles, kes kandideerib Haapsalu ja Ridala valimisliidu "HaRi" ridades. Juhan Hepner.