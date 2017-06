Väike-Maarjas selgitatakse välja Eesti parimad päästjad

Abikaasa Tõnisele Saaremaalt kaasa elama tulnud Kerli Põlluäär ütles "Aktuaalsele kaamerale", et ega päästja elukaaslase elu lihtne ei ole.

"Ei tohi mõelda, kui ohtlik tegelikult see töö on, aga kui näed suuri tulekahjusid, siis aeg-ajalt ikka mõtled sellele. Ja kui olen kuulnud, et on abikaasal väljasõit, siis ikka öösiti olen üleval olnud küll," tunnistas Põlluäär.

Kümnendat korda toimuvate võistluste kavva ongi valitud alad, millest on päästjatel igapäevases töös kasu.

„Eliitkomando 2017" peakohtunik Leho Lemsalu ütles, et päästjad näitavad meisterlikkust, mida nad on päevast päeva õppinud ja milleks nad valmis on.

"Siin on situatsioonid võib-olla natuke rohkem lihvitud ja kiiremaks aetud, aga eesmärk ongi see, et nad teeksid samu asju, mida töö juures," selgitas ta.

Võistluspinges tekivad vead, mida tavatöös ette ei tule, sest „Eliitkomando" osalejate siht on üks.

"Tullakse ikkagi ju võitma," kinnitas võistluse peakorraldaja Häli Allas. "Kuigi kõik 15 võistkonda, kes on täna siin võistlustules, on juba Eesti paremad, nad võivad seda tiitlit kanda. Aga kõik tahavad ikka seda uhket esikohta ning loomulikult on seetõttu pinge suurem".

Pärnu-Jaagupi päästekomando meeskonnavanem Vardo Kappak avapäeva järel kolmandal kohal olevast Pärnu-Jaagupi päästekomandost tunnistas, et pääs „Eliitkomando" võistlusele on omaette eesmärk.

"See on oluline, see on komando prestiiži küsimus. Osalemine on tähtis, aga keegi ei ütleks ka võidust ära," märkis ta.

Võistlustel on kavas viis ala. Kolmapäeval kavas oleva viimase ala, liiklusavarii lahendamise eel on üldvõitja lahtine, sest avapäeva järel liider olev Kehra esindusvõistkond edestab tiitlikaitsja Nõmmet vaid viie sekundiga.