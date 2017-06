Raport: Vene sõjalaev tülitas Saber Strike'i varustanud USA kaubalaeva

Kaubalaeva ahistasid vähemalt üks Vene sõjalaev ja helikopterid, selgus portaali Defense News valduses olevast siseraportist.

Raportis seisab, et Green Ridge'i kapteni teatel tülitasid Vene laevad ja helikopterid neid Klaipeda lähistel. Kapten iseloomustas venelaste käitumist intensiivse ja ähvardavana.

USA transpordiülemjuhatus (USTRANSCOM) teatas, et on juhtunust teadlik, ning tunnistas, et laev vedas varustust õppuseks Saber Strike 2017, milles osalesid nii USA kui NATO väed.

"Oleme kursis väidetava intsidendiga 25. mail, millega olid seotud lepinguline USA lipu all sõitev alus ning Vene sõjalaev ja lennuk," seisis transpordiülemjuhatuse avalduses.

Samuti kinnitati, et laev oli teel Leedusse ning sellel oli sõlmitud leping USA kaitseministeeriumiga, et transportida eelolevaiks õppusteks varustust.

USTRANSCOM märkis, et USA tegutseb piirkonnas regulaarselt, järgides rahvusvahelist seadust ja ootab, et ka kõik teised käituksid turvaliselt. "Ootame Vene laevadelt ja lennukitelt, et nemadki tegutseksid ohutult ja professionaalselt," kirjutati avalduses.

USA eruadmiral James Stavridis märkis, et agressiivsete manöövrite tegemine USA ja NATO sõjaväeüksuste ümber Vene vete lähistel on viimastel aastatel korduv ja üha süvenev muster. Uus on aga see, et tegu oli USA lipuga kaubalaevaga.

Ekspertide sõnul tuletab juhtunu meelde, et USA panus Euroopa kaitsesse on tugevas sõltuvuses laevandusest. Mõni analüütik leiab, et see võib olla kriitiline koht USA suutlikkuses Baltimaid kaitsta.