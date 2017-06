USA vabariiklased otsustasid tervishoiueelnõu hääletuse edasi lükata

USA vabariiklased otsustasid teisipäeval edasi lükata tervishoiueelnõu hääletuse senatis, sest mitmed vabariiklastest senaatorid on teatanud, et hääletavad selle vastu.

Vabariiklasest senaator David Perdue ütles, et hääletus korraldatakse tõenäoliselt siis, kui senaatorid naasvad tööle pärast 4. juuli iseseisvuspidustusi.

USA president Donald Trump kutsus pühapäeval senati demokraate toetama vabariiklaste tervishoiusüsteemi reformimise seadust.

"Vabariiklased ja demokraadid ei tee koostööd," kurtis Trump pühapäeval eetrisse läinud usutluses saates "Fox and Friends". "Nad võitlevad üksteisega," lausus ta.

Presidendi sõnul valmiks hea tervishoiuseadus, kui demokraadid ja vabariiklased teeksid koostööd ja "võtaksid selle omaks nii, et kõik oleksid sellega rahul". "Aga me ei saa ühtegi demokraatide häält. Mitte ühtegi."

Senati vabariiklastest liidrid avaldasid sel nädalal uue tervishoiuseaduse eelnõu, mille eesmärk on täita Trumpi lubadus tühistada eelmise presidendi Barack Obama tervishoiuseadus Obamacare.

Meede ei ole seni kogunud vastuvõtmiseks piisavalt vabariiklaste hääli, ehkki erakonnal on senatis enamus, sest paar vabariiklasest senaatorit avaldas sellele vastuseisu.

Eelnõu varasem vabariiklaste versioon kukkus esindajatekojas kokku märtsis, kui nii mõõdukad kui konservatiivsed vabariiklased torpedeerisid partei enda katset tasalülitada demokraadist ekspresidendi Obama tervishoiuseadus. Eelnõu läbikukkumine oli hoop president Trumpi tehingusobitaja mainele.

Vähemalt viis vabariiklasest senaatorit on juba avalikult teada andnud, et ei toeta seda plaani praeguses sõnastuses. Veel mitu senaatorit on avaldanud muret, eriti seoses kavandatavate kärbetega väikese sissetulekuga inimeste ravikindlustussüsteemis Medicaid.

Vabariiklastel on senatis 52 esindajat ja demokraatidel 48.