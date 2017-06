Uuring: terrorihirm muudab eestlaste reisiplaane

Iga kuues eestimaalane tunnistab, et väldib reisisihtkohana neid Euroopa riike, mida on hiljuti tabanud terrorirünnakud.

Juuni algul Postimehe tellitud küsitlusest selgus, et 15,2 protsenti siinsetest elanikest püüab vältida reisimist riikidesse, kus on toimunud terrorirünnakuid ning 3,9 protsenti vastanuist on terroriakti tõttu algseid Euroopa-reiside plaane muutnud.

"Peaaegu kaks kolmandikku Eesti elanikest tunnetab, et seoses viimaste terrorirünnakutega Euroopas on ebakindlus suurenenud. Kõige rohkem on nende hulgas naisi, 25–50-aastased inimesi ja kõrgharidusega elanikke, " ütles EMOR-i uuringujuht Aivar Voog.

Kõige ükskõiksemaks jäävad ekstremistide vägivallaaktide suhtes noored alg- ja põhiharidusega mehed, kellest 42–45 protsenti ei lase end Euroopat katvast terrorifoonist üldse kuidagi mõjutada.

Välisministeeriumi konsulaarosakonna peadirektori Kersti Eesmaa sõnul tõendab mõttemalli muutust see, et eestlased on hakanud ka Euroopas reisides oma asukohast ministeeriumile ette teada andma.