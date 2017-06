Kohus: elanikul pole õigus nõuda tänavale endale meelepärast nime

Volikogu pani Madruse tänava nime teistkordselt mullu veebruaris, kuid elanik vaidlustas selle kohanimenõukogus ning kuna viimane vaiet ei rahuldanud, pöördus elanik halduskohtusse, kirjutab Tartu Postimees.

Elanik soovis volikogu otsuse ja kohanimenõukogu otsuse tühistamist, kuid halduskohus ei leidnud selleks alust, mistõttu elanik pöördus apellatsioonkaebusega Tartu ringkonnakohtusse.

Ringkonnakohus ei nõustunud seisukohaga, et tänavale oli juba pandud nimi Kvissentali tee, mistõttu on volikogu otsuse puhul tegu olnud ümbernimetamisega ja nimi on määratud mittekohases menetluses õigusvastaselt ning kohus märkis ka, et küsimus, kas tänaval oli varem nimi või mitte, ei oma määravat tähendust.

Ringkonnakohus selgitas, et seadus ei näe ette kaebaja õigust nõuda meelepärase nime andmist tänavale või, vastupidi, õigust nõuda hoidumist vastumeelse nime panemisest tänavale.

Kohtuotsuse saab vaidlustada riigikohtus 30 päeva jooksul, kuid kaebuse arutusele võtmine seal pole kindel.