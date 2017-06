Leht: tuulikuärimehed ähvardavad riiki üle miljardi euro suuruse nõudega

Kui valitsus ei lase kaitseministeeriumi vastuseisu tõttu tuuleparke valmis ehitada, soovivad arendajad saada hüvitust, kirjutab Eesti Ekspress.

Liidu esimehe Andres Sõnajala allkirjaga kiri ütleb, et kahjunõue võib ulatuda 1,159 miljardi euroni, millest 722 miljonit eurot moodustab saamata jäänud tulu.

"Lisaks märgime, et strateegilise otsuse langetamisel tuleb valitsusel arvestada asjaoluga, et Eestis on arendamisel kodumaisel tehnoloogial põhinev tuulikutööstus, mille potentsiaal on luua kuni 1500 töökohta ja suurendada SKTd 1,5–2 protsendi võrra, mis on samas suurusjärgus kui kogu planeeritav riigikaitse eelarve kokku," märkis Sõnajalg.

Sõnajalg ütles Ida-Virumaa arenduste kohta, et "raha mitte ei seisa seal, vaid lausa põleb. Aga arvan, et kaine mõistus võidab. Riigi kaitsevõime on oluline, kuid seda ei tohi teha eraettevõtjate rahakoti arvelt."

Kaitseministeeriumi väitel segaksid uued tuulepargid Kellavere radari ja luureks tarvitatavate raadiosidesüsteemide tööd.

Riigikantselei saatis liidu märgukirja edasi neljale asjaga seotud ministeeriumile.