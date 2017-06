Margus Tsahkna: ma ei välista uue erakonna loomist

Tsahkna rääkis usutluses Tartu Postimehele, et ta kavatseb poliitikas jätkata kuni 2019. aastani iseseisva parlamendisaadikuna ning ei liitu mitte ühegi praegu riigikogus esindatud erakonnaga.

"Arvan, et mul on Eesti poliitikas ja ühiskonna arengus veel päris palju pakkuda. Ma ei välista, et Eestis on uute jõudude esile kerkimine võimalik," ütles ta ja lisas, et iga erakonna taga peab olema mingi laiem ühiskondlik huvirühm.

"Kui leidub piisav hulk sarnase vaatega inimesi, siis saavad nad kokku ja hakkavad oma mõtteid ellu viima," märkis Tsahkna.