Savisaare ja Toomi valimisliitu esialgu ei tule

Olukorrast andsid ülevaate Olga Ivanova, Oudekki Loone, Yana Toom, Mihhail Kõlvart ja Mihhail Korb.

Osalejaid tutvustanud Jakko Väli ütles, et Kõlvart ja Korb esindavad pressikonverentsil vastasleeri. Ta ütles, et Savisaar oli valmis samuti pressikonverentsile tulema, aga asjaolude muutumisel ei pidanud seda vajalikuks.

Läbirääkimiste tulemustest teavitamiseks antakse järgmisel nädalal uus pressikonverents.

Toom rääkis, et valimisnimekiri iseenesest on valmis, ning valmis on ka valimisprogramm. Sinna kuulub 93 inimest.

Mihhail Kõlvart rääkis, et tuleb saavutada arusaam, et erakonna liikmetel on ühised eesmärgid. "Selles ma olen kindel, et meil on ühine maailmavaade, mis on seotud Keskerakonna ideoloogiaga," ütles ta.

Olga Ivanova lisas, et läbirääkimised käivad ideoloogilistes küsimustes.

Oudekki Loone ütles, et Edgar Savisaar osaleb samuti läbirääkimistes Jüri Ratasega. "Edgar Savisaar on meie meeskonna liige," sõnas Loone.

Yana Toom kinnitas, et Savisaar on nende valimisnimekirjas sees.

ERR-il õnnetus teisipäeval telefonitsi tabada ka Edgar Savisaar, kes keeldus siis kommentaaridest, kuid ütles, et kolmapäevasel pressikonverentsil räägitakse valimisliidust lähemalt.

Valimisliidust teatamist kinnitas teisipäeval ERR-ile ka Yana Toom. Ta lubas, et valitsuskoalitsioon võib pärast valimisliidu moodustamist endiselt kõikide keskerakondlaste häältega arvestada.

Kinnitamata andmetel juhib valimisnimekirja Edgar Savisaar, riigikogu liikmetest kuulub sinna veel Olga Ivanova ja Oudekki Loone ning võimalik, et ka Peeter Enrits.