Ettevõtja Tatjana Tolstaja loobus uue raadiojaama käivitamisest

Tolstaja ütles ERR-i venekeelsele uudisteportaalile, et see projekt ei ole tema jaoks enam aktuaalne.

"Ei moodustunud seltskonda, kellega oleks võinud projekti ellu viia. Otsustasin keskenduda sellele, mis mul paremini välja tuleb. Parem on teha ikka üht asja hästi, selle asemel, et teha kümmet asja korraga, kuid halvasti," nentis ta.

Eelmise aasta lõpus asutasid Tolstaja ja Venemaalt Eestisse kolinud tuntud muusikakriitik Artemi Troitski OÜ E-Stalker, kuid juba tänavu jaanuaris lahkus sellest Troitski.

Plaanitud raadiojaama Stalker peatoimetajaks nimetatud Troitski sõnul otsustasid äripartnerid lahku minna, sest tekkisid erimeelsused uue raadiojaama äriplaanis.

"Mul oli algusest peale idee luua globaalne-ülemaailmne internetiraadio, Tatjana tahtis rohkem kohalikku FM-sagedusel raadiojaama. See on tõepoolest realistlikum, aga mulle see loominguliselt nii palju huvi ei pakkunud," ütles Troitski toona ERR-i venekeelsele uudisteportaalile.

Praeguseks on Troitskiga loodud firmast lahkunud ka Tolstaja ning osaühing on nime vahetanud ja uue raadiojaama ideest loobunud.