Karilaid ei saa aru, mida Toom tahab

Karilaiu sõnul ei ole ta Yana Toomi, Oudekki Loone ja Olga Ivanova eesmärkidest veel aru saanud. "Ma pole siiani aru saanud. Aga ma arvan, et nad siis erakonna esimehe, erakonna juhatusega läbi rääkides suudavad olla konkreetsemad," sõnas Karilaid ERR-ile.

"Peale selle, et Yana Toom on öelnud, et ta tahab, et temaga rohkem arvestatakse erakonna sees, ma rohkem midagi kuulnud pole," lisas ta.

Yana Toomi pressikonverentsil edastatud teade, et valimisliitu ei tule, näitab Karilaiu hinnangul Keskerakonna tugevust.

"Mina lugesin sellest välja Keskerakonna tugevust. Ju siis on aru saadud, et Keskerakond tervena on ikka tugevam kui siin hakata mingisuguseid kummalisi moodustisi moodustama. Ma loodan, et selle nädala aja jooksul nüüd jätkuvad need läbirääkimised ja lõpuks on see teema lõplikult maas," kommenteeris Karilaid.

Karilaid ütles, et põhiliselt osaleb läbirääkimistes Yana Toomiga erakonna esimees Jüri Ratas.

Edgar Savisaare toetajad Yana Toom, Oudekki Loone ja Olga Ivanova andsid kolmapäeval pressikonverentsi, mis algselt oli mõeldud uue valimisliidu tutvustamiseks. Kuigi valimisnimekiri ise on valmis, selgus, et praegu on see teema päevakorrast maas ja nädala jooksul proovitakse Jüri Ratasega läbi rääkida.