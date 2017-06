Nordica lisas Varssavi liinile kolmanda igapäevase lennu

See on osa ettevõtte liiniarenduse strateegiast, millega arendatakse välja Eesti reisijatele sõlmjaamad Euroopa eri piirkondades. Varssavi on koostöö tõttu Poola lennukompaniiga LOT üks Nordica sõlmjaamadest, kust teha jätkulende.

Poola pealinna saab sellest nädalast reisida kõikidel nädalapäevadel kell 9.00, 14.55 ja 18.00 väljuvate lendudega ja need ühilduvad Varssavist väljuvate interkontinentaalsete lendudega. Nii saab nüüd 13-tunnise reisiajaga Tallinnast New Yorki ja vähem kui 18 tunniga Jaapani pealinna Tokiosse. Eesti lennufirma katab koostöös partneritega üle saja sihtkoha.