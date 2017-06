IT-ettevõtjad rajavad Viimsisse rahvusvahelise kooli

Kooli rajamist vedav ettevõtja, SA Tuleviku Kool nõukogu liige Marek Kiisa ütles ERR-ile, et kooli rajamine käivitus kuus aastat tagasi, kuid idee on veelgi vanem.

"Eesti ja rahvusvaheliste start-up firmade jaoks on suur probleem leida korralikke rahvusvahelisi spetsialiste, kuna Eestisse kolides on nende inimeste suurim probleem kaasaegse toetava infrastruktuuri puudumine nende laste jaoks," selgitas Kiisa projekti käivitamist.

Kiisa sõnul on eesmärk rajada Viimsisse Miiduranna külla multifunktsionaalne teaduskeskus, kus uued tehnoloogialaborid on seotud rahvusvahelistele nõuetele vastava üldharidusega.

Miiduranna tulevikukool. Autor: Ühinenud Arhitektid/kuvatõmmis

"Oleme pikalt tegelenud detailplaneeringuga ning lootus on saada sellega ühele poole selle aasta sees, seejärel saab minna edasi täpsema projektiga. Sisulise poolega töö käib ja selge eesmärk on kohandada õpet nii, et rahvusvaheliste õpilaste kõrvale kindlasti saaks võtta sama palju tehnoloogiahuvilisi kodueesti noori. Idee kohaselt jagunevad õppekohad pooleks ehk 50 protsenti eesti ja 50 protsenti välisõpilased," ütles Kiisa.

"Eesti start-up-id ja IKT ettevõtted muutuvad iga aastaga üha rohkem rahvusvaheliseks. Maailmatasemel konkureerimiseks on vaja siia meelitada tipptasemel talente, kelle jaoks on oluline, et ümbritsev keskkond vastaks nende ootustele," kommenteeris ideed IT visionäär ja ettevõtja Taavi Kotka.

"Viimsi elanikuna usun, et see annab valla arengule palju juurde, kui selline teadus- ja innovatsioonikeskuse suunitlusega kool ükskord teoks saab. Samuti on hea, et see kool ei ole mõeldud ainult välismaalastele, vaid rahvusvahelises keskkonnas saavad õppida ja areneda ka Eesti lapsed," märkis Kotka.

Miiduranna tulevikukooli asendiplaan. Autor: Ühinenud Arhitektid/kuvatõmmis

"Tasemel rahvusvahelise üldhariduse kättesaadavus on üks peamisi eeltingimusi kõrge kvalifikatsiooniga töötajate Eestisse tööle asumisel, tippspetsialistid tahavad oma lastele maksimaalselt kõige paremat kooli, lasteaeda ja huviharidust. Sama kehtib ka tänaseks nende eestlaste kohta, keda riigipea kodumaale tagasi kutsub," tõdes Kiisa.

Kiisa sõnul on Eesti suund teaduspõhise majanduse poole, mistõttu tuleb teadvustada, et Eesti konkureerib haritud inimeste ja osavate käte pärast ülejäänud maailma riikidega.

"Probleem on seda pakilisem, et samade töötajate pärast konkureerime me üha otsesemalt soomlaste ja rootslastega, kes on eesmärgistatult hästi toimiva elamislubade, rahvusvaheliste koolide võrgustiku ja lapsehoiusüsteemi juba välja töötanud," märkis ta.

Kiisa tõi näiteks, et Stockholmis ja selle lähiümbruses on kaheksa IB-õpet (International Bacalaureus) pakkuvat kooli, Helsingis seitse ja Tallinnas kolm.

"Tänaseks arvestatavat IB-õpet pakkuvate Tallinna Inglise Kolledži ja International School of Estonia puudujääkideks on liigne kallidus ja uute õpilaskohtade puudus," nentis Kiisa.

Miiduranna tulevikukooli mahuline skeem. Autor: Ühinenud Arhitektid/kuvatõmmis

Tema hinnangul on riigi ettevõtlusele vajalikke rahvusvahelisi teadlasi võimalik Eestisse tuua, kui pakkuda neile ja nende järelkasvule mujal maailmas aktsepteeritud haridust ning see on ka Viimsisse rajatava kooli põhieesmärk.

Kiisa kinnitas samas, et Tuleviku Kooli projekt on mittetulunduslik ettevõtmine ning ei esinda ühegi äriringkonna huve.

Arhitektuurikonkursil valis sihtasutus välja büroo Ühinenud Arhitektid lahenduse koolihoonele ja keskkonnale.