Kaljulaid tunnustas prantslaste rolli NATO ja EL-i julgeoleku tagamisel

Kaljulaidi ja Philippe'i kohtumine Kadriorus keskendus Euroopa Liidu tulevikku puudutavatele küsimustele, samuti arutati julgeoleku-temaatikat.

"Prantslaste rolli NATO ja Euroopa Liidu julgeoleku tagamisel ei saa ülehinnata. Ka täna astub meil siin Eestis, Tapal, prantsuse sõduri jalg. See on oluline meile, aga see on oluline ka kogu NATO julgeolekut ja ühtsust silmas pidades," avaldas Kaljulaid. President nõustus, et Euroopa peab hoolitsema oma kodanike turvalisuse eest.

EL-i tulevikust rääkides olid nii Kaljulaid kui ka Philippe optimistlikud.

"Meie arusaamine Euroopa Liidust ja tema rollist meie kontinendi arengus langeb suures osas kokku. Jah, me mõlemad näeme kohti, kus ühendus saaks toimida paremini, kuid me mõlemad oleme ühise Euroopa tulevikus osas optimistlikud – kui midagi ei tööta, tuleb see teha paremaks. Selles osas oleme ilmselt ühed optimistliku Euroopa eestkõnelejad," ütles Kaljulaid pärast kohtumist.

Lisaks arutati kohtumisel kahe riigi IT-koostööd ja kuidas selles valdkonnas saaks kogemusi vahetada. Prantsusmaa peaministrile pakkusid huvi Eesti edulugu digitaalse ühiskonna ülesehitamisel ning e-teenuste väljatöötamisel.

Ratas: Eesti ja Prantsusmaa suhted on paremad kui kunagi varem

Peaminister Jüri Ratas arutas kohtumisel Prantsusmaa peaministriga Euroopa Liidu tuleviku üle, Eesti eesistumise tähtsamaid teemasid ja julgeolekuküsimusi.

Ratase sõnul on Eesti ja Prantsusmaa suhted paremad kui kunagi varem ning ta loodab, et kolmapäevane visiit annab lisatõuke, mis hoogustab koostööd veelgi.

"Hindame kõrgelt Prantsusmaa osalemist Eestis paiknevas NATO lahingugrupis. Kohalolek lisab turvatunnet ja kindlustab Balti riikide julgeolekut. Mul on ka hea meel, et saame homme külastada koos Tapa sõjaväebaasi," sõnas Ratas.

Kohtumisel räägiti ka Euroopa Liidu tulevikust ja peaminister Ratas tutvustas Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise võtmeteemasid.

"Eestile kui eesistujale on kõige olulisem juhtida 28 riiki nii, et Euroopa püsiks ühtne, tugev ja lootusrikas. Loomulikult on üheks meie tähtsamaks ja läbivaks teemaks digitaalne Euroopa ja andmete vaba liikumine. Meie eesmärk on töötada selle nimel, et andmete vaba liikumine oleks tulevikus Euroopa Liidu viies vabadus ning üks hästi töötava siseturu nurgakividest," sõnas peaminister.

Kohtumisel räägiti ka laiemalt Eesti ja Prantsusmaa koostöö tihendamisest. "Näeme võimalusi koostööks eriti kultuuri, digi- ja kaitsevaldkonnas," lisas Ratas.