Katarlased asuvad Šveitsi juristidega araabia riikide vastu kohtuteele

Tunnustatud Katari inimõiguslaste organisatsioon teatas kolmapäeval, et kavatseb Šveitsi advokaatide abiga nõuda kompensatsiooni araabia riikidelt, mis katkestasid väikse Pärsia lahe riigiga suhted.

Katari Riikliku Inimõiguskomisjoni esimees Ali bin Smaikh Al-Marri ütles, et nad esitavad hagi Saudi Araabia, Araabia Ühendemiraatide ja Bahreini vastu, mis kõik katkestasid juunis sidemed Katariga.

"Me koordineerime oma samme kohtuvaidluse alustamiseks nendega, keda antud sanktsioonid puudutavad," ütles Marri ajakirjanikele, lisades, et kompensatsioonile kvalifitseeruvad paljud katarlased. "Need kolm riiki peavad vastutama kompensatsiooni eest kannatajatele."

Tema sõnul esitatakse hagisid nii nende riikide kohtutesse kui ka rahvusvahelise jurisdiktsiooniga kohtutesse, millest osa on Euroopas.

Marri keeldus avaldamast Šveitsi advokaadibüroo nime, ent märkis, et vastavasisuline avaldus tehaks lähiajal.

Saudi Araabia, Araabia Ühendemiraadid, Egiptus ja Bahrein teatasid 5. juunil, et peatavad poliitilised, majanduslikud ja diplomaatilised suhted Katariga, süüdistades emiraati äärmuslaste rühmituste toetamises. Doha valitsus on kõik süüdistused tagasi lükanud.

Kõik neli riiki sulgesid oma õhuruumi Katari lennufirmadele ning tõkestasid ühtlasi ka Pärsia lahe riigi ainsa maismaapiiri, mille kaudu tuuakse riiki sisse oluline osa toiduimpordist. Samuti tehti kõigile Katari kodanikele korraldus lahkuda nende riikidest ning samuti kutsuti kõik oma kodanikud Katarist tagasi.

Paljudel katarlastel on nimetatud riikides kinnisvara ja ettevõtteid. Tuhandeis perekonnis on üks vanem katarlane ja teine ühest nimetatud riigist ning nendelgi perekondadel on kahes riigis kinnisvara.

Niinimetatud Pärsia lahe kriis, mille sarnast pole regioonis aastaid nähtud, ei näita veel leevenemise märke.

Eelmisel nädalal esitas Ar-Riyadh Dohale nõudmised, mille Katar peab täitma 3. juuliks. Muu hulgas oli nõue lõpetada islamistliku liikumise Moslemivennaskond toetamine, sulgeda telekanal Al-Jazeera, alandada diplomaatiliste suhete taset Iraaniga ning sulgeda Türgi sõjaväebaas emiraadis.

Araabia Ühendemiraadid ütlesid Katarile, et viimane peab nõudmistesse väga tõsiselt suhtuma või vastasel korral seisab silmitsi "lahutusega" oma Pärsia lahe naaberriikide perest.

Katar teatas, et tõrjub kõiksugu välismaised sekkumiskatsed oma sisepoliitikasse ja ühiskondlikku ellu.