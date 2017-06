Saartsi hinnangul saaks uuest vene erakonnast igavene opositsioonipartei

Politoloogid ütlevad, et uue valimisliidu tekitamise idee näitab, et Yana Toom ning tema liitlased püüavad end senisest jõulisemalt erakonnas kehtestada, sest Ratase juhitud Keskerakond ei seisa enam endistviisi vene valijate eest.

Politoloog Tõnis Saarts ütles "Aktuaalsele kaamerale", et Keskerakonna praegused sõnumid ei ole enam vene valijatele niivõrd meeltmööda kui Edgar Savisaare juhtimise ajal.

"Kui tõesti nn kolm õde ja nende toetajad kavatsevad teha uut vene erakonda, siis on päris selge, et sellest saab igavene opositsioonierakond, kellel tõenäoliselt ei ole mingisugust võimalust kunagi Eestis valitsusse pääseda. Ja ma ei ole sugugi kindel, kas vene valija niisuguse igavese opositsioonierakonna taha jääb kui tal on olemas reaalne alternatiiv Keskerakonna näol," arvas Saarts.

Poliitikaanalüütiku Ahto Lobjakase hinnangul oleks kõige halvem stsenaarium see, kui tekib vene valijaskonnaga partei, mis saab olema tänasega võrreldes tunduvalt radikaalsem.

"Parem oleks sellises olukorras situatsioon, kus Jüri Ratasel või võib-olla tema järeltulijal õnnestuks tekitada olukord, kus see eestikeelne või n-ö traditsiooniline Keskerakond oleks nagu emaerakond ja tal oleks kõrval, nagu Saksamaal, väiksem, väga sarnane erakond," rääkis Lobjakas.