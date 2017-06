Ivanova: soovi luua vene parteid ei ole

Olga Ivanova ütles "Aktuaalsele kaamerale" antud intervjuus, et esialgu otsustati valimisliitu mitte luua seetõttu, et teisipäeva hilisõhtul toimunud arutelu andis lootust erakonnas olevatest lahkhelidest veel rääkida.

Ivanova selgitas, et temal, Toomil, Loonel ja Savisaarel on välja töötatud umbes 15 programmilist punkti, mis puudutavad näiteks vähekindlustatud peresid, sundüürnikke, samuti halli passi omanikke. Ivanova kinnitusel haakub näiteks halli passi omanike probleem ka kohalike omavalitsuste valimistega.

"Teatud grupp valijaid käib valimas ainult kord nelja aasta tagant, neil pole võimalik mõjutada riigi poliitikat kuidagi, välja arvatud kohalikel valimistel. Loomulikult nemad hääletavad ka kolme pingi ja paari ilusa pargi poolt, aga see on ikkagi inimeste teatud poliitiline valik, kui nad tulevad ja annavad oma hääle teatud poliitilisele jõule. Nii et see pole nii ühepoolne. Ma lisaks, et halli passi omanike probleem on sisse kirjutatud ka koalitsioonileppesse, aga isegi seaduseelnõud pole keegi näinud ja pole seda arutatud," selgitas Ivanova.

"Aktuaalse kaamera" andmetel on moodustatud lahkhelide arutamiseks komisjon, kuhu kuuluvad näiteks Jüri Ratas, Kadri Simson, Mihhail Kõlvart, Mihhail Korb ja Tanel Kiik. Ivanova sõnul oli soov, et ka Mailis Reps liituks selle rühmaga.

Nn vastaspoolt esindaks Ivanova sõnul kokku viis inimest, kuid nende nimesid ta veel ei avalikustanud. Ivanova kinnitusel on väga suur roll kogu protsessis ka Edgar Savisaarel.

Kui läbirääkimised peaksid jooksma ummikusse, siis vene parteid Ivanova sõnul kavas luua pole.

"Meie valimisliitu on valmis tulema kogu nimekirjast ka 40 protsenti eestlasi, nii et kindlasti me ei kaldu sinnapoole, et meil on soov tekitada mingisugust vene parteid. Absoluutselt mitte," sõnas ta.