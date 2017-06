ID-kaardi sertifikaatide uuendamine on toonud kaasa pikad järjekorrad

Kolmapäeva seisuga on Eestis ligi 400 000 uuendamata ID-kaardi sertifikaati, mida alates 1. juulist enam uuendada ei saa. Uuendamine on vajalik eelkõige selleks, et tagada dokumentide turvalisus, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Õigeks ajaks uuendamata jätmine võib tähendada, et tulevikus tuleb ID-kaart üldse välja vahetada.

"Meie juurde peaks pöörduma kõik need inimesed, kes reaalselt kasutavad ID-kaarti arvutis. Kui inimene ID-kaarti arvutis ei kasuta, siis võib ta rahulikult olla kodus. Mõistlik oleks kõigepealt proovida kas siis ise uuendada või paluda tuttava abi ja kui ei saa ise uuendatud, tuleb tulla siia," rääkis Tartu politseijaoskonna ennetus- ja menetlustalituse peaspetsialist Marike Adamka.

Ainuüksi teisipäeval teenindasid Tartu PPA ametnikud ligi 800 inimest, kes soovisid uuendada ID-kaardi sertifikaati või kes taotlesid uusi dokumente. Ka kolmapäeval tuli neil sertifikaadi uuendajatel, kel kodus uuendamine ei õnnestunud, oodata järjekorras tunde.

"Tulin hommikul kella 10 ajal vaatama, mis olukord siin on ja muidugi oli olukord jahmatav. Kes siin veidi eespool olid ja olid ka eile käinud, ütlesid, et siin on paar tundi kindel. Siis läksin vahepeal koju, aga nüüd, kui ma tagasi jõudsin, oli minu number 581 just siin tabloo lõpus. Öeldi, et homme tagasi," kirjeldas Aili.

"Mina tulin saama kätte oma dokumente. Ma ei ütle midagi halvasti. On väga halb aeg praegu, kui kõik korraga vahetavad dokumente. Kõik tahavad kümneaastast dokumenti saada. See paneb asja paika," rääkis Heiki.

Riigi infosüsteemi ameti teatel ei pruugi sertifikaatide kodus uuendamine õnnestuda süsteemi ülekoormatuse tõttu.

"Kui ei õnnestu ühel ajahetkel, tasub alati 20 minuti või tunni aja pärast proovida uuesti. Korduvalt. PPA-sse ei ole mõtet pöörduda, kuni tarkvara DigiDoc3 kliendiprogramm ei ütle selgelt, et kaart on tõesti katki," selgitas RIA asejuht Andrus Kaarelson.

Pärast 1. juulit on võimalik uuendada vaid neid sertifikaate, mis on väljastatud 2014. aasta oktoobri keskpaigast kuni 2016. aasta märtsini.