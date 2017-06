Austraalia esitab Vatikani kardinalile süüdistuse seksuaalkuritegudes

Austraalia politsei teatas neljapäeval, et esitab Vatikani kardinalile George Pellile süüdistuse seksuaalkuritegudes.

Victoria osariigi asepolitseiülem Shane Patton kinnitas, et kardinal Pell on süüdistuse esitamiseks Austraaliasse kutsutud.

Pattoni sõnul on juhtumis mitmeid kannatajaid. Tegemist on praegu juba umbes 40-aastaste meestega, kelle väitel Pell käperdas neid 1970. aastatel Victoria osariigis asuvas Ballarati ujulas.

Vatikani rahandusjuht George Pell on korduvalt tagasi lükanud tema sõnul alusetud süüdistused laste seksuaalses kuritarvitamises preestrina.

"Süüdistused on alusetud ja läbinisti valed," kirjutas Pelli Rooma büroo eelmisel aastal tehtud avalduses vastuseks Sydney ajalehe Herald Sun artiklile, et Victoria osariigi politsei on juba mõnda aega kardinali vastu esitatud ahistamissüüdistusi uurinud.