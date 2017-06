USA rakendab põgenikele ja kuuele moslemiriigile uued viisanõuded

USA välisministeerium saatis uusi reegleid sätestava juhise kolmapäeva hilisõhtul kõikidesse Ühendriikide saatkondadesse ja konsulaatidesse.

Reeglid jõustuvad USA idaranniku aja järgi neljapäeval kell 20 (Eesti aeg reede hommikul kell kolm), selgus uudisteagentuuri Associated Press kätte jõudnud välisministeeriumi läkitusest.

Samm astuti pärast seda, kui USA ülemkohus võttis president Donald Trumpi allkirjastatud sissesõidukeelu vastu esitatud hagi esmaspäeval menetlusse ning lubas keelu osaliselt jõustada.

Välisministeeriumi väljastatud juhis jääb jõusse kuni ülemkohus langetab kaasuses lõpliku otsuse. Esialgseil andmeil hakkab kohus vaidluspooli ära kuulama oktoobri algul.

Juba heaks kiidetud viisasid ei tühistata, kuid välisministeeriumi uue juhise alusel peavad viisat taotlevad Iraani, Jeemeni, Liibüa, Somaalia, Sudaani ja Süüria kodanikud tõendama, et nad on juba Ühendriikides viibiva isiku abikaasa, alaealine või täiskasvanud laps, väimees, minia, vend või õde. Mõningate eranditega kehtib sama nõue kõikidele mis tahes riigist pärit põgenikele, kes alles ootavad heakskiitu oma viisataotlusele või pole seda veel esitanud.

Juhises öeldakse, et vanavanem, lapselaps, tädi, onu, vennapoeg, tütrepoeg, abikaasa õde, abikaasa vend, kihlatu või muu sugulane ei ole määruse alusel lähisugulane ega liigitu "lähedast suhet" omavaks isikuks.

Ettevõtluse ja erialalise tegevuse puhul peab taotleja tõendama, et suhe ettevõte või asutusega on "ametlik, dokumenteeritud ning sõlmitud tavapäraseid kanaleid pidi, mitte (keelust) möödaminemise eesmärgil", öeldakse juhises.

Keeld ei rakendu kuuest riigist pärit ajakirjanikele, tudengitele, töölistele või lektoritele, kel on USA-s paikneva asutuse kutse või asutusega kehtiv tööleping. Erand ei kehti taotlejatele, kes üritavad sõlmida lepinguid USA firmade või haridusasutustega keelust möödaminemise eesmärgil, lisati juhises. Näiteks ei piisa hotelli reserveeringust või autoüürileppest isegi kui selle eest on juba makstud.

Konsulaarametnikud võivad kõnealuse kuue riigi kodanikust taotlejale teha ka erandi, kui taotleja "on eelnevalt seadnud Ühendriikide sisse tihedad kontaktid"; kui taotlejal "on märkimisväärsed ärilised või erialalised kohustused" Ühendriikides; kui taotleja on imik, adopteeritud laps või vajab kiireloomulist arstlikku ravi; kui taotleja reisib eesmärgiga teha äri tunnustatud rahvusvahelise organisatsiooni või USA valitsusega; kui taotleja elab seaduslikult Kanadas ja taotleb viisat Kanadas, öeldakse juhises.

Ülemkohus ei öelnud esmaspäeval täpselt, mis osas keeld peaks kehtima hakkama, kuid andis mõista, et taotleja peab tõendama "heausklikku suhet" USA-s asuva isiku või asutusega. Kohus vihjas, et sissesõidukeeldu ei tohiks rakendada lähisugulasele või kui taotlejale on tehtud Ühendriikides pakkumine töötamiseks või loengute andmiseks.

USA välis-, justiits- ja sisejulgeolekuministeeriumi tippametnikud asusid pärast kohtu otsust seda tõlgendama ning kolmapäeva hilisõhtul välja antud juhis on selle töö tulemus.