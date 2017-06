OTSE: Ansipi ja Kaljulaiu mõtted EL-i tulevikust

Euroopa Komisjoni asepresident Andrus Ansip ja Eesti president Kersti Kaljulaid debateerivad Eesti eesistumise eel teemal: millist Euroopa Liitu me soovime?

Arutelu juhib Matti Maasikas, Eesti eriesindaja Euroopa Liidu institutsioonide juures.

Kaljulaid ning Ansip püüavad vahetult enne Eesti EL-i nõukogu eesistumise algust leida vastuseid küsimustele:

- Millises seisus on Euroopa Liit, mida on seni saavutatud ja milline on liidu tulevik? Kas vajame rohkem või vähem Euroopat ja millistes valdkondades?

- Mida soovib Euroopa Komisjon ühtse digituru loomisel saavutada ja kuidas see eurooplasi mõjutab?

- Millised on Eesti eesmärgid eesistujana, mille järgi jäädakse Eesti eesistumist loodetavasti meenutama? Kas Eesti saab eesistumisega hakkama ja kuidas teame, et kõik läks hästi?