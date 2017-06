NATO riigid saadavad Afganistani lisasõdureid, Eesti panus ei suurene

"Saan kinnitada, et suurendame kohalolekut Afganistanis," lausus Stoltenberg, lisades, et 15 riiki on juba lubanud panust suurendada. Ootan, et riikide arv neljapäeval suureneb, ütles ta.

Stoltenbergi sõnul mõtlevad 29 liitlasriiki saata Afganistani juurde mõni tuhat sõdurit.

Eesti kaitseminister Jüri Luik ütles ERR-ile ja BNS-ile antud intervjuus, et Eesti panus ei suurene. Praegu on Eestist missioonil Afganistanis neli demineerijat.

"Meie kohalolek Afganistanis on olemas, aga ta on väike. Ja ma ei näe praegu protsessi, kus see muutuks märkimisväärseks kohalolekuks. Aga arutelud kõik käivad veel," lausus Luik.

Sõdurite arvu suurendamine ei tähenda, et allianss hakkab Afganistanis uuesti võitlema Talibani ja teiste äärmusrühmitustega, kaks aastat pärast oma sõjalise missiooni lõpetamist, rõhutas peasekretär Stoltenberg.

"Peame mõistma, et jutt käib väljaõppest, abist, nõu andmisest ... See ei tähenda lahinguoperatsioone, vaid afgaanide abistamist võitluses."

Lisasõdurid saaksid toestada Afganistani eriüksusi ja õhuväge ning laiendada ohvitseride väljaõpet, ütles Stoltenberg.

NATO väljaõppemissiooni Resolute Support raames tegutseb mai seisuga Afganistanis 13 576 sõdurit 39 riigist. NATO andis 2014. aastal aktiivse sõjapidamise üle Afganistani sõjaväele, aga Talibani hiljutised edusammud tähendavad, et kiire lahendus Afganistani sõjale kaugeneb.

USA kaitseminister James Mattis annab neljapäeval oma NATO ametivendadele ülevaate Afganistanis toimuvast, kuid Stoltenbergi sõnul ei oota ta, et Mattis ütleb mitu sõdurit USA juurde saadab.

"Vaatame, kuidas saame koos ... kokku panna piisavalt sõdureid, et aidata valitsust, murda patiseisu ning teha ettevalmistusi poliitiliseks lahenduseks," ütles Stoltenberg.