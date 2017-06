Seeder: Ratas ei ole meiega Toomi nõudmistest rääkinud

Kolmapäeval toimus kolme valitsuserakonna kohtumine, Seederi sõnul arutati haldusreformi ja muid valitsusel käsil olevaid teemasid, Keskerakonna siseelust aga ei räägitud.

"Eile me nendel teemadel tõesti ei rääkinud, mis puudtab Keskerakonna siseelu, ega ka võimalikke Keskerakonna siseseid ideoloogilisi küsimusi või liikmete nõudmisi ja soove," ütles Seeder ERR-ile.

ERR küsis Seedrilt, et kuidas ta käituks kui Jüri Ratas tuleks tema juurde ja ütleks, et nüüd peaks valitsus tegema Vene koolidele erandid. "Antud konkreetses küsimuses me oleme oma seisukohta väljendanud ja seda me kindlasti ei muuda. Ei Keskerakonna sisemiste arengute tulemustel ega ka muudel tulemustel," sõnas ta.

Seeder rääkis, et Jüri Rataselt küsiti kolmapäevasel kohtumisel Artur Talvikuga toimunud vestluse kohta.

"See oli olnud selline üldine infovahetus ja suhtlemine, ei midagi enamat," rääkis Seeder.

Seeder rääkis, et IRL-il plaane valitsuskoalitsiooni laiendada ei ole. "Seni kuni praegusel koalitsioonil on 54 häält, seni see koalitsioon toimib ja see valitsus tegutseb edasi," rääkis Seeder.

"Meie erakonnana mingisuguseid läbirääkimisi kellegagi ei pea, et koalitsiooni muuta või laiendada. Ma ei pea seda praeguses olukorras vajalikuks," lausus Seeder.

Seeder ei soovinud spekuleerida selle üle, mis saab siis kui valitsuskoalitsioon peaks kaotama ka Olga Ivanova ja Oudekki Loone hääled. "Ma absoluutselt nende mõttemängudega ei ole kaasa läinud, minu meelest dramatiseeritakse praegu olukorda üle. Kas on 56, 54 või 52 häält, ma arvan see koalitsioon praegu jätkab. Kui ühel hetkel peaks saabuma see olukord, et on vähem hääli, eks siis on see olukord käes ja siis tuleb ka rääkida," lisas ta.

Edgar Savisaare toetajad andsid kolmapäeval pressikonverentsi, mis algselt oli mõeldud uue valimisliidu tutvustamiseks. Selgus aga, et praegu nimekirja ei tule ja nädala jooksul proovitakse Jüri Ratasega läbi rääkida. Mis on läbirääkimiste sisu, ei ole seni teada.