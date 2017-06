Reinsalu: Tsahkna avaldused on pigem küsimus psühholoogile

Urmas Reinsalu loodab, et IRL-ist lahkunud Margus Tsahkna puhkab suve jooksul välja ja leiab oma sisemise tasakaalu jälle üles.

Valitsuse pressikonverentsil küsiti Reinsalu käest, mida ta arvab Margus Tsahkna intervjuust Õhtulehele, kus ta peab erakonna allakäigu eest vastutavaks nn poistebändi, teiste seas Reinsalu.

"Mul on Margusest kahju. Tema avaldused täna on pigem psühholoogi küsimus," vastas Reinsalu.

Ta lisas, et kunagi laulis ansambel Justament laulu "Ilm on hukas" ning Tsahkna avaldused on sama sõnumit kandvad.

"Loodan, et ta puhkab suvel ja leiab oma sisemise tasakaalu jälle üles," lausus Reinsalu.