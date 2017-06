Vējonis: Läti võiks anda kodakondsuse kodakondsuseta lapsele sünnist

Muižnieks ja Vējonis on ühel meelel, et Läti peab selle küsimuse lahendama, sest kodakondsuse saamine sünnist on iga lapse huvides, seisab presidendi kantselei avalduses.

"Läti jaoks on hinnaline iga laps. Me peame seda tõestama tegelikkuses, mitte sõnades. Seepärast kavatsen esineda seimi sügisistungjärgul algatusega, et kodakondsuseta inimeste vastsündinud lapsed saaksid Lätis kodakondsuse sünnist, kui vanemad ei vali talle mõne muu riigi kodakondsust," ütles president.

Muižnieks märkis omalt poolt, et ÜRO lapse õiguste konventsioon, mille on ratifitseerinud kõik Euroopa Nõukogu riigid, näeb ette, et lapsel on õigus kodakondsusele ja kõik teod lapse suhtes peavad olema suunatud tema huvide parimale kaitsele.

"Hindan presidendi algatust kinnistada seaduses kodakonduseta vastsündinud lapse õigus saada Läti kodakondsus sünnist. Vaieldamatult on lapse huvides saada kodanikuks sünnist," rõhutas volinik.

Kehtiva seaduse alusel saavad Lätis elavad kodakondsuseta vanemad vastsündinu registreerimisel valida talle Läti kodakondsuse, kuid riik seda automaatselt ei anna.