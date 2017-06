Ossinovski ja Reinsalu ei laiendaks määratlemata kodanikele valimisõigust

Kui Keskerakonna poliitiku Olga Ivanova hinnangul võiks halli passi omanikele anda rohkem valimisõigust, siis justiitsminister Urmas Reinsalu (IRL) leiab, et sellised mängud on ohtlikud ja SDE esimehe Jevgeni Ossinovski hinnangul pole valimisõiguse laiendamine vajalik.

Reinsalu rõhutas valitsuse pressikonverentsil "Aktuaalse kaamera" küsimusele vastates, et kodakondsus on õigus ja privileeg, aga ka kohustus otsustada riigi poliitika üle.

Mis aga puudutab õigust valida Euroopa Liidu parlamenti, siis see on Reinsalu sõnul reguleeritud üleeuroopalise aktiga.

"Seda laiendada kolmandate riikide kodanikele on ohtlik ja vildakas mõttekäik," ütles Reinsalu, lisades, et sellist ideoloogiat ajavate inimeste kaugem eesmärk on kindlasti laiendada mittekodanike valimisõigust ka liikmesriikides sees.

Ka sotsiaaldemikraatliku erakonna esimees ning tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski leiab, et määratlemata kodanikele valimisõiguse laiendamine pole vajalik.

Ossinovski sõnul pole kahtlust, et mittekodanike staatus ei ole normaalne staatus ja ligi 80 000 määratlemata kodanikku Eestis pole hea lahendus.

Ühtlasi on viimastel aastatel naturalisatsiooni tempo muutunud aeglasemaks ja see toimub peamiselt laste arvelt, kuna alates mullusest saavad kahe halli passiga vanema laps automaatselt Eesti kodanikuks.

"Kuid täiskasvanute osas on probleem jätkuv ja ilmselt veel üsna pikka aega. Samas kindlasti ei toeta ma sellist arvamust, et praeguses olukorras peaksime looma mittekodanikele uusi täiendavaid võimalusi," märkis Ossinovski.

Tema sõnul on mittekodanike õigused Eestis hästi kaitstud. "Tõsi, valimiste puhul on neil õiguseid vähem, teatud piirangud on avaliku teenistuse osas ja on ka piirang, et nad ei tohi kuuluda erakonda. Kuid muud õigused on neile tagatud ja selles mõttes suuri ja põhimõttelisi muutusi pole vaja," ütles Ossinovski.

Keskerakonna liidri ja peaministri Jüri Ratase sõnul on Keskerakonna programmiline seisukoht olnud, et halli passi omanike küsimus tuleb kindlasti lahendada. "Kas see tähendab nüüd seda, et kõigile 80 000 mittekodanikule saadetakse Eesti pass koju? Kindlasti mitte. Inimesed peavad ise kodakondsust taotlema ja ütlema, et nad on lojaalsed Eesti riigile," ütles Ratas.

Ratase sõnul tuleb ära oodata riigikogu valimiste eelne aeg, et näha, kuidas erakonnad seda küsimust oma programmides käsitlevad.

Keskerakonna juhatuse liige Olga Ivanova ütles kolmapäeval intervjuus "Aktuaalsele kaamerale", et temal, Yana Toomil, Oudekki Loonel ja Savisaarel on välja töötatud umbes 15 programmilist punkti, mis puudutavad näiteks vähekindlustatud peresid, sundüürnikke, samuti halli passi omanikke.

Ivanova kinnitusel haakub näiteks halli passi omanike probleem ka kohalike omavalitsuste valimistega.

"Teatud grupp valijaid käib valimas ainult kord nelja aasta tagant, neil pole võimalik mõjutada riigi poliitikat kuidagi, välja arvatud kohalikel valimistel. Loomulikult nemad hääletavad ka kolme pingi ja paari ilusa pargi poolt, aga see on ikkagi inimeste teatud poliitiline valik, kui nad tulevad ja annavad oma hääle teatud poliitilisele jõule. Nii et see pole nii ühepoolne. Ma lisaks, et halli passi omanike probleem on sisse kirjutatud ka koalitsioonileppesse, aga isegi seaduseelnõud pole keegi näinud ja pole seda arutatud," selgitas Ivanova intervjuus.