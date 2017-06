Peeter Helme: rahvavõim ja kuninga väärikus

„Eesti on iseseisev ja sõltumatu demokraatlik vabariik, kus kõrgeima riigivõimu kandja on rahvas.“ Nii kõlab Eesti põhiseaduse esimene paragrahv. Ilusad sõnad, eks? Aga mida need tähendavad?

Tundub justkui loll küsimus? Kuid siiski, mõtleme hetke. Me kõik saame sellest lausest enam-vähem ühtemoodi aru. Et meil on meie oma riik ja et seda valitseme meie kõik, ühiselt. Nojah, esindajate kaudu, aga ikkagi. Või kuidas see nüüd ikkagi on?

Jajah, kõlab veidi segaselt, aga julgen väita, et asi ongi segane, mistõttu tahangi peatuda sõnal „demokraatia“, mis ehib meie põhiseadust ja mida kuuleb ka nii sageli poliitikute kõnedes.

See on üks vana ja väärikas sõna ja just selle tõttu on see ka üks aeg-ajalt vääritimõistetud sõna. Sõnadega juba on selline kurb lugu, et ühest küljest kuuluvad need kõigile, teisest küljest kasutatakse neid vahel ilma pikemalt mõtlemata. Just sel põhjusel, et need kuuluvadki kõigile, võtab igaüks endale ise vabaduse mõelda enda välja öeldud sõnaga just seda, mida ta ise mõtleb ja defineerida sõna enda mõttemaailmale sobivaks.

„Üha enam on tunne, et enda demokraadiks pidamine ja demokraatiale truuduse vandumine on muutunud pseudoreligioosseks mantraks, mille puhul pole selge mitte asja sisu, vaid see, et seda öeldakse.“

Samas ongi probleem selles, et kuna näiteks seesama sõna „demokraatia“ on ka meie keeles juurdunud juba võrdlemisi ammu, siis oleme harjunud pidama seda meie enda, päris eesti oma sõnaks, mõtlemata samas selle sõna tähendusvälja üle põhjalikumalt järele.

Ehk siis – kui me ütleme, et Eesti on demokraatlik vabariik, siis tegelikult me saame üheselt aru vaid sõnadest „Eesti“ ja „vabariik“, mida aga õigupoolest ikkagi tähendab tõik, et tegu on demokraatiaga, on juba arutelude koht. Lõputute arutelude koht.

Asja ei tee kindlasti paremaks seegi, et lääne ühiskonnad on 21. sajandi algusest alates sunnitud enda väärtusi nii iseendale kui teistele tõestama. Seega pole demokraatia suure osa maailma jaoks iseenesestmõistetav ja – pean ausalt tunnistama – ka mina saan üha vähem aru, mida selle all ikka mõeldakse.

Üha enam on tunne, et enda demokraadiks pidamine ja demokraatiale truuduse vandumine on muutunud pseudoreligioosseks mantraks, mille puhul pole selge mitte asja sisu, vaid see, et seda öeldakse. Ehk siis on tegu usutunnistusega. Selle lahjema versiooniga, kus jumalast pole sõnagi vaid vannutakse truudust rahvamassile ja selle võimule.

Ei kõla just hästi. Ja täisväärtuslikuks religiooniks jääb sellest väheks. Riigi toimimiseks pole paraku vist paremat asja välja mõeldud. Eeldusel, et seda ikka õigesti mõistetakse.

„Rahval pole mitte ainult voli ise käskida, puua ja lasta, vaid rahvas on ka see, kes selle lõbu eest vastutab.“

Öelda Eesti keeles, et meil on rahvavõim, kõlab aga ehk paremini kui oma võõrsõnalisuses abstraktseks jääv „demokraatia“. Miks? Sest kellel on võim, sellel on ka vastutus. Ja just sellest kipubki vajaka jääma. Rahval pole mitte ainult voli ise käskida, puua ja lasta, vaid rahvas on ka see, kes selle lõbu eest vastutab.

Nüüd on kindlasti mõnel raadiokuulajal tekkinud küsimus, miks sellest kõigest mõnusal suveajal rääkida. Puhkuste aeg ja nii. Muide, mul endal on ka tegelikult puhkus praegu.

Aga just selle pärast. Puhkuse aeg peaks olema ka aeg, mil mõtestatakse seda, millega ülejäänud osa aastast tegeletakse. Juba sügisel ootavad meie riiki ees kohalike omavalitsuste volikogude valimised. Siis teostame meie, rahvas, oma demokraatlikku võimu.

Teostagemgi seda siis. Mõtestatult, väärikalt, nagu võimukandjale kohane – nii, et kui me selle eest vastutama peame, võime öelda, et meie südametunnistus on puhas, oleme teinud kõik, mida peame iseenda ja teiste ees õigeks. Kuninga vääriliseks. Sest eks seda see demokraatia ju ongi – kuninga väärikus on meie kõigi jaoks olemas. Peame lihtsalt ise seda kasutama ja olema selle väärilised. •

