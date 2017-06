Kiisler: maaomanikule pandavaid kohustusi tuleks kompenseerida

Keskkonnaminister Siim Kiisler ütles Vikerraadio saates "Uudis +", et üks suurimaid probleeme Eesti keskkonnamajanduses on maaomanike kohtlemine.

Saatejuht Arp Müller küsis Kiislerilt, mida ta peab Eesti kõige suuremaks keskkonnaprobleemiks ning kes või mis vajab Eesti looduskeskkonnas kõige enam kaitset.

"Ühelt poolt tunneb ju ka inimene ennast alati ohustatuna, me ei tohiks seda ka ära unustada. Teiselt poolt me kõik tahaks, et see elukeskkond säiliks, pigem paraneks kui halveneks ja ta ju on viimastel aastatel paranenud," ütles Kiisler.

"Kui me tahame panna näiteks maaomanikule või mõne muu vara omanikule täiendavaid kohustusi selleks, et ta keskkonna eest paremini hoolitseks, siis me peame alati mõtlema ka sellele omanikule, et mida see tema jaoks tähendab," rääkis Kiisler.

"Mõte on see, et me peame inimestele ka võimalusel kompenseerima neid täiendavaid kohustusi, mis me neile paneme. See on kindlasti üks valdkond, kus selgelt ollakse maas - pannakse maaomanikule kohustusi, teiselt poolt ei olda valmis neid rangete piirnagutega maid inimeste käest ära ostma. See on muidugi puhtalt raha küsimus," lausus ta.

"See on kindlasti üks probleem, et kuidas käivitada selline mehhanism, et inimene saaks ka hüvituse selle eest, kui tal need piirangud liiga suureks lähevad," lisas Kiisler.

Veel peab Kiisler murekohaks kõike jäätmemajandusega seonduvat. "Kui me räägime kasvõi prügi sorteerimisest, siis vahepeal see asi arenes meil Eestis, aga nüüd on ta toppama jäänud, siin tuleb leida lahendusi," sõnas minister.

Tema sõnul on sorteeritud jäätmete ära andmine Eestis väga ebamugav. "Me peame üle vaatama keskkonnatasud. Kui praegu tõesti on nii odav seda sorteerimata prügi ahju ajada, siis võib-olla oleks mõistlikum kui see tasu, mis selle eest võetakse, oleks kõrgem. Et need ettevõtted, mis jäätmekäitlusega tegelevad ikkagi suunaksid ka inimest selle poole, et nad oleksid ise huvitatud, et koguda inimeselt paremini sorteeritud jäätmeid," arvas Kiisler.