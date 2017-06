Linn: Sõõrumaa koolilepingud ei takistaks vastutaval ametikohal töötamast

Oma nimekirjaga kohalike omavalitsuste valimistel kandideerimist planeeriv ärimees Urmas Sõõrumaa, kel on Tallinnaga sõlmitud 30 aastaks viie kooli halduslepingud, võib vabalt töötada ka linna vastutavatel ametikohtadel, kui ta sügisel volikokku valituks peaks osutuma.

Tallinna haridusamet sõlmis Urmas Sõõrumaa firmaga OÜ Vivatex üürilepingulepingu viie Tallinna kooli haldamiseks 30 aasta peale 2006. aastal. Sellega andis linn koolimajad ettevõttele selleks perioodiks üle ja hakkas ettevõttelt koolimaju raha eest üürima. Ettevõttelt oodati omakorda hoonete heaperemehelikku majandamist.

Vivatexi hallata on hallata on Tallinna 32. keskkooli, Laagna gümnaasiumi, Kristiine gümnaasiumi, Pelgulinna gümnaasiumi ja Kalamaja põhikooli hooned.

Lepingu projekt järgi pidi 30 aasta maksumuseks kujunema ligi 30 miljonit eurot, kuid juba esimese üheksa aastaga sai Vivatex linnalt 28 miljonit eurot ning teenis kokku 15 miljonit eurot puhaskasumit. Nimelt on lepingutes punkt, et iga aasta lõpul vaadatakse lepingud üle ning üürisummat kergitatakse tarbijahinnaindeksi tõusu võrra, millega leping kehtib järgmised 12 kuud.

Kaks kolmandikku üüriperioodist on aga veel ees.

Kümmekond aastat pärast lepingute sõlmimist on aga ärimees otsustanud lisaks ka poliitikuks hakata, pannes kokku valimisliidu nimekirja sügisestel kohalikel valimistel kandideerimiseks. Kui Urmas Sõõrumaa valituks peaks osutuma ning tema valimisliit Tallinnas võimule peaks saama, võib temast teoreetiliselt saada ka mõni mõjukas poliitiline ametiisik - lisaks linnavolinikule näiteks ka volikogu (ase)esimees või (abi)linnapea, mille peale hakkab võimaliku huvide konflikti ohutuli plinkima. On selline kahel toolil istumine üldse võimalik? Arvo Sarapuu abilinnapea kohale sai just nimelt äriline ja poliitiline huvide konflikt saatuslikuks.

Linn võimalikku huvide konflikti ei kommenteeri

Ent Tallinna linn Sõõrumaa puhul probleemi ei näe - lepinguid Sõõrumaa firmaga tema valituks osutumisel lõpetama ei pea ning ka kitsendusi mõnele kõrgele ametikohale saamiseks ei tehtaks.

"Mis puudutab nn koolide lepinguid, siis Urmas Sõõrumaa osalus ettevõttes, millel on Tallinna linnaga lepinguline suhe, ei ole takistuseks linnavolikogu liikmeks olemisel ja ei keela töötada mõnel vastutaval ametikohal. Isiku valimine kohaliku omavalitsuse volikogu liikmeks või asumine tööle linna mõnel ametikohal ei ole seadusest tulenevaks iseseisvaks lepingu lõpetamise aluseks. Isik peab ametiülesannete täitmisel järgima korruptsioonivastases seaduses sätestatud kitsendusi," vastati ERR.ee-le Raepressist.

"Kui Urmas Sõõrumaa kandideerib kohalikel valimistel Tallinna linnas ja osutub valituks linnavolikogusse või nimetatakse ametikohale, siis tuleb tal kui ametiisikul korruptsioonivastase seaduse mõistes avaldada ka oma huvid huvide deklaratsioonis ja tal tuleb täita kõiki eelnimetatud seaduses sätestatud nõudeid. Enne valimistulemust ja deklaratsiooni esitamist ei ole võimalik hinnata Urmas Sõõrumaa huvisid ja seetõttu ei pea me ka kohaseks kommenteerida võimalikke huvide konflikte," seisab linna avalike suhete teenistuse kommentaaris.