Stoltenberg: NATO pataljonid idatiival on tegutsemisvalmis

"Nagu võisin ise paari päeva eest veenduda, meie tugevdatud ettenihutatud kohalolek on nüüd Eestis, Lätis, Leedus ja Poolas täielikult tegutsemisvalmis," ütles Stoltenberg Brüsselis NATO peakorteris pressikonverentsil.

Samuti on tema sõnul tööd alustanud pataljone juhtiv peakorter Poolas. "See saadab igale võimalikule agressorile selge sõnumi: me oleme kindlameelsed, me oleme ühtsed, me oleme NATO," sõnas Stoltenberg.

"Me oleme edasi arendamas ka oma kohalolekut Musta mere piirkonnas. Varem sel nädalal alustas NATO sõjalise asutusena tööd Rumeenias asuv rahvusvahelise kagutiiva brigaadi peakorter," ütles Stoltenberg. "Brigaad korraldab õppusi ja Briti lennukid turvavad piirkonna taevast," lisas ta.

Järgmine NATO tippkohtumine toimub 2018. aastal Brüsselis

Stoltenberg teatas, et NATO riikide juhid peavad oma järgmise tippkohtumise 2018. aastal Brüsselis.

"Ma ootan, et 2018. aasta tippkohtumine leiab aset järgmisel suvel siin Brüsselis," lausus Stoltenberg pärast kaitseministrite kohtumist NATO peakorteris.

Stoltenberg ei nimetanud mingeid konkreetseid kuupäevi, ent kui temalt küsiti, kas see võiks olla juulis, naljatas endine Norra peaminister, et "juulit peetakse suveks".

"Me töötame kuupäevade kallal ning ametlik otsus on veel langetamata," lisas ta.

NATO korraldab tippkohtumisi tavaliselt iga kahe aasta tagant - 2012. aastal peeti see Chicagos, 2014. aastal Walesis ja 2016. aastal Varssavis, kuid sellele järgneva otsustasid liidrid tuua tänavu maiks Brüsselisse, et tähistada USA juhitava alliansi uue kõrgtehnoloogilise peakorteri valmimist.

Stoltenberg kiitis NATO-EL-i koostööd küberkaitse alal

NATO peasekretär kiitis hoogustunud koostööd Euroopa Liiduga, tõstes esile küberkaitse alal saavutatut.

"Lõuna ajal liitusid meiega EL-i välispoliitikajuht Federica Mogherini ning Soome ja Rootsi kaitseministrid. Esitlesin ministritele NATO-EL-i koostööd käsitlevat eduaruannet, mille koostasime kahasse EL-i välispoliitikajuhiga," ütles Stoltenberg pressikonverentsil.

Tema sõnul on kahe organisatsiooni koostöö osutunud eriti kasulikuks küberkaitse alal. "NATO ja EL-i küberkaitse kiirreageerimismeeskonnad saavad jagada nüüd infot ja hoiatusi reaalajas," lausus ta.

Norra ekspeaministri sõnul tegid nad seda nädala alguses globaalse lunavararünnaku ajal. "Täna leppisime kokku otsida võimalusi oma koostöö edasiseks laiendamiseks, muuhulgas terrorismivastases võitluses," ütles Stoltenberg.

Stoltenberg allkirjastas 2016. aasta juulis NATO Varssavi tippkohtumisel koos Euroopa Ülemkogu eesistuja Donald Tuski ja Euroopa Komisjoni presidendi Jean-Claude Junckeriga ühisdeklaratsiooni NATO-EL-i koostööst.