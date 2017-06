Jaemüüjad varuvad enne alkoholiaktsiisi tõusu lahjat alkoholi

Jaemüüjad on seoses laupäeval tõusva alkoholiaktsiisiga varunud lahjat alkoholi, vana aktsiisimääraga alkoholi võib müüa kuni laovarude jätkumiseni või toote parim enne säilivusajani.

"Olenemata [riigikohtu] otsusest on meil soetatud väga suured varud. Suveks-sügiseks peaks nendest varudest jätkuma, oleneb ilmadest kui kauaks," ütles OÜ Aldar Eesti juhatuse liige Lennu-Imre Poll BNS-ile. Aldar Eesti opereerib ka Superalko ja Cityalko poode.

"Väljamüügi hinnad tõusevad kauplustes peale varude mahamüümist, kindlaid numbreid praegu öelda ei oska, kuna me ei tea, milline saab olema suuremate õlletootjate hinnastrateegia oma väljamüügihindades," ütles Poll.

"Sõltuvalt tootekategooriast on meil alati teatud suuruses laovarud, et tagada kauplustes nende kättesaadavust," ütles Coop Eesti kommunikatsioonijuht Martin Miido BNS-ile. "Loomulikult toimub vajalikus mahus varumine ka enne aktsiisitõusu ning tänu sellele on ka madalama hinnaga lahja alkohol mõnda aega saadaval meie kauplustes pärast 1. juulit," lisas ta.

"Kokku mõjutab aktsiisi tõstmine näiteks viiekraadise ja pooleliitrise õlle hinda umbes 20 senti, mis tuleneb peamiselt aktsiisi muutumisest ning samuti sellele lisanduvast käibemaksust. Uued hinnad jõuavad täismahus tarbijani tõenäoliselt paarist nädalast kuni paari kuuni, sõltuvalt konkreetsetest toodetest ja samuti sellest, milliseks kujunevad suvised ilmad," ütles Miido.

"Selver spetsiaalselt laopinda alkoholi varumiseks ei rendi," ütles Selveri kommunikatsioonispetsialist Karl-Villiam Vaserik BNS-ile. "Vaatamata sellele, et alkoholiaktsiisi tõttu tõuseb alkoholi hind märkimisväärselt, on hetkel keeruline öelda, kas ja kui palju müük langeb ning kauaks kaupluste varudest piisab."

Õlleaktsiis tõuseb 70 protsenti

Laupäevast tõuseb käesoleval aastal teist korda alkoholi aktsiisimäär, vana aktsiisimääraga tarbimisse lubatud alkoholi võib jaekauplustes müüa kuni varud otsa saavad või toote parim enne kuupäev saabub.

Õllede puhul tõuseb aktsiisimäär 70 protsenti 15,52 sendini mahuprotsendi kohta liitrist, kuni kuue mahuprotsendilise etanoolisisaldusega veini ja kääritatud joogi aktsiisimäär liitri kohta tõusis veebruaris 53,41 sendini ja juulis kasvab see 77,44 sendini.

Kangema alkoholi aktsiisimäär juulist ei tõuse. Veebruaris tõusis üle kuue mahuprotsendilise etanoolisisaldusega veini ja kääritatud joogi aktsiisimäär liitri kohta 111,98 sendilt 123,18 sendini.

Õiguskantsler pöördus riigikohtu poole, et välja selgitada, kas alkoholi kiire aktsiisitõus on põhiseadusega kooskõlas või mitte. Kohus teeb otsuse reedel.