EOK täitevkomitee liikmed Nool ja Paet ei näe Sõõrumaa poliitikaplaanides midagi halba

Eesti Olümpiakomitee (EOK) täitevkomitee liikmed Erki Nool (IRL) ja Urmas Paet (RE) ei näe EOK presidendi Urmas Sõõrumaa poliitilistes ambitsioonides midagi taunitavat. Teisel seisukohal on tuntud spordiajakirjanikud Tarmo Paju, Peep Pahv ja Jaan Martinson, kes leiavad, et see on häbematu tegevus ja et kandideerimisel peaks Sõõrumaa EOK juhi kohalt tagasi astuma.

"Tänapäeva elus on inimeste vaba valik, mis nad teevad. Kohalike omavalitsuste valimised ei ole päris tipp-poliitika, kuigi Tallinna linn kvalifitseerub sinna rohkem kui Saue valla valimised. Selles suhtes on Tallinna kaal oluliselt suurem," ütles Nool ERR-ile.

"Antud juhul mul on täitevkomitee liikmena keeruline kommenteerida, kas see oli Urmase uitmõte. Olümpiakomitee presidendi ametikoht on vabatahtlikkuse alusel. Kas olümpiakomitee president tohiks osaleda valimistel või mitte. Ma ei oskagi selle kohta midagi öelda," jätkas Nool.

Nool meenutas ka seda, et kui Urmas Sõõrumaa olümpiakomitee presidendiks kandideeris, siis ta ütles, et tema eristub teisest lõppvooru kandidaadist Jüri Ratasest selle poolest, et ta ei ole poliitilise taustaga ja on ilma poliitiliste ambitsioonideta. "Kindlasti ta sai mõned kümned hääled selle tõttu," kommenteeris veel Nool.

"Ma olen neutraalsel seisukohal," lõpetas Nool.

Urmas Paet ütles, et tema ei näe Sõõrumaa poliitilistes suundumustes midagi halba. "Iseenesest ma ei näe suurt probleemi sellega, kui Sõõrumaa või ükskõik, kes teine tahab valimistel kaasa lüüa. See on ju igaühe õigus seda teha ja hoolimata, mis on tema teine amet või ametikoht, siis see õigus peab kõigil olema," ütles Paet.

"Teine teema on see, et kuna tal on Tallinnaga seotud päris suured ärihuvid," märkis ta.

Paet rõhutas, et kandideerimise ja ärihuvide vahel peaks olema selge ja arusaadav joon. "Kui ta näiteks peaks osutuma valituks Tallinna volikokku või kes iganes moodustaks Tallinna võimukoalitsiooni. Et siis need asjad oleksid ikkagi selgelt eraldi."

Spordiajakirjanikud Peep Pahv, Tarmo Paju ja Jaan Martinson mõistsid saates "Mehed ei nuta" Sõõrumaa võimaliku poliitikaplaani hukka.

Paju ütles, et end poliitikutele vastananud Urmas Sõõrumaa tungib ise poliitikasse.

Pahv sõnas, et Sõõrumaa poliitikasse minemine on häbiväärt tegu. "Olümpiakomitee presidendil ei ole mitte mingit, isegi moraalse õiguse poega ka poliitikasse tungida, sest olümpiakomitee peab olema täiesti poliitikavaba. /.../ Käed eemale poliitikast. Kui tahad olla spordijuht, ole spordijuht. Kui ei taha, astu EOK juhi koha pealt tagasi," ütles Pahv.

Paju lisas, et see ei olegi Sõõrumaa jaoks poliitika, vaid äri. Pahv märkis, et see on veel hullem.

Martinsoni sõnul teeb Sõõrumaa poliitikasse minek keeruliseks ka tema suhtlemise nendesamade poliitikutega EOK presidendina näiteks spordialadele rahastuse saamiseks. EOK-le heitis Martinson ette seisukoha puudumist selles küsimuses.

Saatejuhid leidsid, et Sõõrumaa peaks tegelema EOK presidendiks kandideerides antud lubaduste täitmisega, mitte tegelema Tallinna munitsipaalpoliitikaga.