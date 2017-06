Kohus mõistis peamise kahtlusaluse Nemtsovi mõrvas süüdi

Süüdistuse kohaselt tulistas Dadajev endist asepeaministrit ja president Vladimir Putini häälekat kriitikut 2015. aasta veebruaris Kremli lähistel, vahendas BBC.

Väidetavalt lubati Dadajevile ja veel neljale kohtualusele tema tapmise eest 250 000 dollarit.

Lisaks Dadajevile olid kohtupingis Šadid ja Anzor Gubašev, Bemirlan Eskerhanov ja Hamzat Bahhajev, kes mõisteti süüdi mõrvale kaasaaitamises.

Kuues kohtualune Beslan Šabanov suri Tšetšeenias pärast arreteerimist.

Juurdluse eri järkudes võtsid kohtualused süü omaks - Dadajev kohe pärast kinnipidamist, A. Gubašev juurdluse alguses, Š. Gubašev tunnistas üles 2015. aasta lõpus, et saavutada venna vabastamine. Hiljem võtsid nad tunnistused tagasi, öeldes, et andsid need surve all. Praegu eitavad kõik oma osalust poliitiku tapmises.

Nemtsovi lähedased arvavad, et mõrva tellijat ei leita kunagi.