1. juulist jõustub sadakond seadust

Teiste seas jõustuvad näiteks alkoholiseaduse muudatused ning seadused, mis on seotud korteriühistute, metsanduse, jäätmete ja perekonnaga.

Kuidas peaks tavaline inimene nii tihti muutuvates seadustes orienteeruma?

Riigikogu õiguskomisjoni esimees Jaanus Karilaid ütles ERR-ile, et tavaline inimene ei peagi kõigis jõustuma hakkavates õiguskaktides orienteeruma. “Piisab kui enda valdkonda puudutavate muudatustega kursis olla,” ütles Karilaid.

Karilaid rääkis, et kui seadusi palju ja tihti muudetakse, siis see võib näidata seda, et riigis on midagi paigast ära. “Eks alati on midagi paigast ära, me püüdleme ideaalsema riigi poole,” ütles ta.

Karilaid ei osanud öelda, kas tegemist on rekordilise ühel päeval jõustuvate seaduste arvuga.